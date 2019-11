Le Salon de la Copropriété 2019 : focus sur la loi ELAN

Le Salon de la Copropriété axe la programmation de cette 26e édition autour des effets directs de la loi, préoccupation majeure des copropriétaires et des syndics professionnels. 12 conférences, animées par des experts et juristes, font la part belle aux répercussions concrètes des nouvelle mesures sur la vie et le portefeuille des copropriétaires.

Le Salon de la Copropriété ouvre ses portes aujourd’hui à la Porte de Versailles. Vous avez deux jours pour apprendre, comprendre et s’approprier les nouvelles règles de la copropriété.

Unique événement national entièrement dédié à la gestion, au fonctionnement et à la valorisation des immeubles, le Salon de la Copropriété est le rendez-vous de référence des acteurs de la vie de la copropriété. Il réunit les copropriétaires et leurs représentants, les professionnels de l’immobilier et du bâtiment, les syndics professionnels.

Il accueille et réunit à la fois des décisionnaires en copropriété, des professionnels de l’immobilier, des experts et conseillers, ainsi que des exposants en matériels et solutions pour immeuble. Des temps forts rythment les deux jours, qui permettent de s’informer, d’échanger, de débattre… autour des sujets clés en lien avec la vie des immeubles.

Le focus loi ELAN

L’entrée en vigueur de nouveaux décrets et ordonnances liés à la loi ELAN, annoncés d’ici fin 2019, entraîne des changements à tous les niveaux de la copropriété. Cette édition 2019 est donc placée sous le signe de la loi ELAN et de ses ordonnances qui visent à permettre une plus grande souplesse du régime de copropriété, à simplifier la participation aux décisions et votes, et à lutter contre la dégradation du bâtiment. La programmation du Salon de la Copropriété 2019 réserve en effet une large part de ses conférences au décryptage du nouveau cadre réglementaire induit par la loi ELAN.

« Une partie du texte a été publié au Journal Officiel ce 31 octobre, précise Stéphanie Collot, Directrice du salon de la Copropriété. L’introduction de cette réforme du droit de la copropriété a des conséquences quasi-immédiates sur les mises aux normes, les travaux et les charges, qui feront l’objet d’autant de décisions à prendre et de choix à faire pour les conseils syndicaux. Le Salon de la Copropriété axe la programmation de cette 26e édition autour des effets directs de la loi, préoccupation majeure des copropriétaires et des syndics professionnels. 12 conférences, animées par des experts et juristes, font la part belle aux répercussions concrètes des nouvelle mesures sur la vie et le portefeuille des copropriétaires. »

Dans les allées du Salon, près de 200 exposants au service des copropriétés

De la pose d’un paillasson aux travaux de toiture, en passant par l’entretien des ascenseurs, la gestion des déchets, ou encore le diagnostic énergie, la gestion pratique et l’entretien au quotidien d’une copropriété font appel à différents corps de métiers et prestataires. Près de 200 exposants seront présents sur le Salon de la Copropriété 2019 pour informer, aider et conseiller l’ensemble des visiteurs. Parmi eux, des professionnels dans les domaines essentiels à l’équipement et l’entretien des bâtiments en copropriété, pour orienter les visiteurs vers la meilleure solution, équiper les copropriétés et réaliser les travaux.

Les infos pratiques

13 & 14 novembre 2019 Pavillon 6 – Paris Expo Porte de Versailles Nocturne le 13 novembre jusqu’à 22h Plus d’info sur : saloncopropriete.com.

Cette année, Mysweet’immo installe son plateau et ses conversations de salon sur le salon de la copropriété.