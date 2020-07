Découvrez Maisons Pierre et notre avis sur les offres proposées

Fort de plus de 36 ans d’expériences, Maisons Pierre fait partie des leaders du marché de la construction de maisons individuelles en France. Offres, engagements, accompagnement… Découvrez notre avis sur Maisons Pierre.

Avis Maisons Pierre : les offres de l’enseigne

Se faire un avis sur Maisons Pierre, passe forcément par l’analyse de ses différentes offres. Et à ce niveau, le constructeur propose des maisons sur-mesure, pour répondre à vos besoins.

Des modèles pour tous les goûts

Azur, Inov, Vision, Ambre, Cachemire… Nous pourrions citer plus d’une dizaine de maisons proposées par Maisons Pierre. L’enseigne met à votre disposition une large gamme de styles, avec plus de 70 références. Vous pouvez ainsi sélectionner celui qui correspond à vos attentes.

La personnalisation des maisons

Passer par un constructeur comme Maisons Pierre, ne veut pas forcément dire avoir une maison identique à tout le monde. L’enseigne vous propose de personnaliser plusieurs éléments de votre modèle au gré de vos envies. Finitions, enduits, toiture… Vous pouvez ajuster votre projet en fonction de vos goûts personnels, pour acquérir une maison qui vous ressemble.

Un rapport qualité/prix très concurrentiel

Selon Maisons Pierre, un avis client ne peut pas être positif, si ce dernier ne profite pas d’un bon rapport qualité/prix. C’est pourquoi l’enseigne a conçu des offres très intéressantes, qui permettent à tout un chacun de réaliser son projet de construction, quel que soit son budget.

Maisons Pierre : avis sur les engagements de l’enseigne

En dehors de ses offres, les engagements de Maisons Pierre sont forts. D’autres bonnes raisons de choisir ce constructeur.

Des constructions aux standards élevés

Toute construction de maisons individuelles est soumise à la norme obligatoire RT2012. Afin de proposer des modèles de la meilleure qualité possible, Maisons Pierre fait le choix de dépasser ces standards. Chaque construction offre donc une qualité de fondations et d’isolation au-delà des normes.

Des maisons innovantes et écologiques

Notre avis sur Maisons Pierre est particulièrement positif du fait de son engagement pour l’innovation. En effet, l’enseigne intègre pleinement des matériaux performants et écologiques dans ses offres. De quoi vous permettre d’acquérir un bien innovant et économe en énergie, tout en conservant un rapport qualité / prix attractif.

Une volonté de transparence

Autre élément de Maisons Pierre qui pourrait vous convaincre de choisir ce constructeur : sa transparence. En effet, l’enseigne a à coeur de respecter ses engagements et d’instaurer avec vous un dialogue ouvert, durant tout le projet. Une communication précieuse pour éviter les mauvaises surprises et aborder la construction de votre maison plus sereinement.

L’accompagnement Maisons Pierre

La construction d’une maison est toujours un événement d’envergure. Pour réaliser un projet qui vous ressemble, vous avez besoin d’être soutenu. Découvrez notre avis sur Maisons Pierre et son accompagnement.

Une étude personnalisée de votre projet

Se lancer dans la construction de sa propre maison, est une véritable aventure familiale. Afin de vous aider à vous projeter, les conseillers Maisons Pierre vous proposent une étude personnalisée. De quoi bien définir vos besoins et vous proposer les meilleures solutions pour acquérir votre maison neuve.

Une aide au financement

Le financement de votre projet de construction de maison est l’un des éléments clé ! L’Etat propose différents dispositifs pour vous aider à réaliser ce projet. Comme évoqué sur cet article, Maisons Pierre vous accompagne pour vous permettre d’obtenir le meilleur financement possible (aides, prêt à taux zéro…).

Un conseiller dédié

La mise à disposition d’un conseiller dédié à votre projet est également un élément important de notre avis sur Maisons Pierre. A chaque étape, vous profitez d’un interlocuteur unique qui suit votre dossier de A à Z. De quoi vous sentir soutenu et pouvoir échanger sur la construction de votre maison, à chaque étape de la réalisation.