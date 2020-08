Déclaration de revenus : Vous pouvez la corriger en ligne jusqu’au 15 décembre

Vous avez oublié de déclarer des revenus fonciers ou des travaux déductibles ? Vous avez jusqu’au 15 décembre pouvez dès à présent corriger votre déclaration de revenus 2019 en vous rendant dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, à la rubrique « Accéder à la correction en ligne ».

Vous avez rempli votre déclaration de revenu en ligne dans les délais. Seulement voilà, elle est partie un peu vite et cela fait quelques jours que vous vous interrogez sur les conséquences de cet envoi un peu précipité ? Pas de stress, Bercy vient d’ouvrir son site de rectification en ligne. Et la bonne nouvelle, c’est que vous avez jusqu’à la mi décembre pour rassembler les éléments manquants (revenus, crédit d’impôts, déduction, réduction, dons aux œuvres…) et revenir le cas échéant sur votre déclaration de revenu.

Un espace « particulier » pour rectifier votre déclaration en ligne et la corriger

Les modifications peuvent se faire à tout moment jusqu’au 15 décembre. En effet, chaque contribuable dispose, sur le site impots.gouv.fr, d’un espace sécurisé sur lequel vous pourrez effectuer en ligne l’essentiel de vos démarches fiscales courantes sans avoir à vous déplacer.

Pour créer votre espace particulier vous pouvez utiliser France Connect ou saisir les 3 identifiants suivants :

– votre numéro fiscal ;

– votre numéro d’accès en ligne ;

– votre revenu fiscal de référence.

Où trouver vos 3 identifiants

Votre numéro fiscal est composé de 13 chiffres et est individuel. Il est inscrit en haut de la première page de votre dernière déclaration de revenus et se trouve aussi sur votre dernier avis d’impôt.

Votre numéro d’accès en ligne est composé de 7 chiffres. Il figure en haut de la première page de votre dernière déclaration de revenus papier reçue.

Enfin, vous retrouverez le revenu fiscal de référence dans le cadre « Vos références » de votre dernier avis d’impôt sur le revenu.

*Pour plus d’informations, c’est par ici !

A noter : La correction de la déclaration de revenus en ligne n’est pas possible sur smartphone ou tablette. Pas possible non plus de corriger en ligne une erreur concernant votre situation familiale. Pour signaler un mariage, un Pacs ou encore un divorce vous devrez déposer une déclaration papier à votre centre des impôts.