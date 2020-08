Télétravail : Christophe Cote crée Adopte Un Bureau, une solution pour bénéficier de la même qualité de vie à la maison

Il y a urgence à agir pour en finir avec les conséquences économiques et environnementales de ce gaspillage de mobilier ! J’ai donc décidé de créer une alternative innovante et concrète : Adopte un Bureau.

Le recours au télétravail pendant la période de confinement a encouragé de nombreuses structures à vouloir accompagner leurs employés pour leur offrir la même qualité de vie au travail à la maison. C’est pour répondre à ces problématiques qu’est né le concept Adopte Un Bureau : s’équiper en mobilier professionnel de manière flexible dans une démarche éco-responsable.

Entreprise libérée fondée par Christophe Cote, Adopte Un Bureau permet en effet :

de louer du mobilier pour ses salariés en télétravail via un abonnement mensuel ;

d’acheter du mobilier neuf avec rachat garanti ;

d’acheter du mobilier d’occasion ;

de s’équiper en mobilier via du leasing responsable ;

de vendre son mobilier.

Plusieurs entreprises comme Google, Mirakl et Slite se sont déjà engagées à proposer à leurs salariés en télétravail le confort de sièges ergonomiques grâce à l’accompagnement d’Adopte Un Bureau.

Limiter l’incroyable gâchis de bureaux

Diplômé d’HEC, Christophe Cote a exercé chez Nielsen puis au Boston Consulting Group (BCG) en tant que consultant en stratégie. En 2014, lors du réaménagement des bureaux dans le 7e arrondissement de Paris, il remarque par hasard que son entreprise va mettre à la benne du mobilier de qualité en très bon état.

» J’ai commencé à m’intéresser aux solutions pour limiter cet incroyable gâchis mais je n’ai rien trouvé qui soit à la fois pertinent et efficace, confie Christophe. Pourtant, il y a urgence à agir pour en finir avec les conséquences économiques et environnementales de ce gaspillage de mobilier ! J’ai donc décidé de créer une alternative innovante et concrète : Adopte un Bureau. » En 5 ans d’existence, ce sont déjà plus de 150 tonnes de mobilier qui ont été sauvées de la mise à la benne grâce à la confiance de plus de 500 clients.

Pourquoi choisir entre la maîtrise des coûts et le confort des salariés ?

Pourquoi réserver le mobilier professionnel aux bureaux principaux alors que peu de personnes y seront pendant au moins les prochains mois ? Dans une situation si incertaine à tous les points de vue, de plus en plus d’entreprises demandent des modèles plus vertueux et recherchent des solutions pertinentes pour maintenir leur activité tout en conservant une marge de manœuvre économique. Y compris pour le mobilier !

Le concept Adopte Un Bureau révolutionne l’industrie du mobilier de bureau en inventant un modèle qui réduit l’impact environnemental de manière durable. Très proche de ses clients, la jeune pousse française est ainsi la seule à maîtriser la distribution de mobilier en neuf et en occasion. Cela lui permet ainsi de proposer un siège de bureau qualitatif pour l’équivalent de 2 tickets restos par mois. Avec, à la clé, une plus grande liberté pour tous :

la liberté de pouvoir travailler efficacement à domicile ;

la liberté de payer uniquement l’usage du mobilier via un système d’abonnement adapté au nombre de salariés au télétravail ;

la liberté de s’adapter à l’évolution de la situation sanitaire et des modes de travail en modulant la flotte de mobilier déployé aux domiciles des salariés ;

la liberté de travailler dans un environnement en adéquation avec ses valeurs : protection de l’environnement, soutien de l’économie locale et actions en faveur du zéro déchet.

Adopte un Bureau s’est inspiré de l’ouvrage de référence Reinventing Organizations de Frédéric Laloux pour envisager dès sa création un modèle d’organisation radicalement différent : l’entreprise libérée.

Un choix fait en conscience par Christophe Cote et ses équipes

« Le modèle actuel, adopté par la majorité des entreprises, est devenu contre-productif car il conduit à une perte de sens : les employés sont infantilisés, rapidement démotivés et de plus en plus stressés, explique-t-il. Nous avons donc choisi d’innover en privilégiant la transparence, la responsabilité et l’équité. » L’idée est de permettre à tous les collaborateurs de s’épanouir dans leur travail par des relations saines et agréables avec ses clients et ses collègues. Très éloignée des grands discours stériles, cette approche se traduit par des engagements concrets :

La transparence à tous les niveaux

fin du tabou de la rémunération : accès libre de tous les employés aux fiches de paie des autres salariés ;

suppression des sessions d’évaluations annuelles, des entretiens RH et partage de l’ensemble de la grille de rémunération pour que chacun(e) se concentre sur les éléments factuels de progression : progression dans une compétence existante, acquisition de nouvelles compétences dans son domaine ou dans un autre domaine.

indicateurs économiques et financiers de l’entreprise partagés tous les mois à l’ensemble de l’équipe et expliqués.

liberté pour chaque membre de l’équipe de définir et de partager ses objectifs à 3 mois en réunion d’équipe pour les améliorer. Ils sont ensuite revus tous les mois.

Christophe Cote précise : « Nous sommes convaincus de l’intérêt collectif de partager les pratiques et progresser ensemble dans notre fonctionnement. C’est pour cela que nous nous rapprochons désormais d’autres entreprises qui suivent le même chemin pour continuer à avancer sur les sujets de gouvernance partagée. Nous sommes même prêts à en discuter avec des structures concurrentes pour leur monter qu’il est possible de fonctionner autrement ! »