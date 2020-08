Travailler dans l’ immobilier : Proprioo s’installe et recrute à Aix-en-Provence

Le Salon Immobilier Marseille/Provence fêtera ses 25 ans les 4, 5 et 6 octobre prochains

Après Paris, Nice et Lyon, l’agence immobilière Proprioo débarque à Aix-en-Provence. Et recherche 10 consultant(e)s immobiliers.

Présente en Ile-de-France depuis 2017, opérant à Nice et à Lyon, l’agence immobilière Proprioo a toujours eu pour priorité de proposer à ses acheteurs et vendeurs la meilleure qualité de service pour un prix équitable. Pour se faire, Proprioo recrute les meilleurs profils et les équipe d’outils technologiques innovants.

Suivant ce même modèle qui a fait son succès, Proprioo s’étend aujourd’hui dans toute la France, en s’assurant toujours de pouvoir faire bénéficier ses clients d’un taux de commission global, plus juste.

« La ville d’Aix-en-Provence présente un énorme potentiel. Ma priorité dans l’amorce de notre activité est la composition d’une équipe locale à la hauteur de nos standards de recrutement. Puisque nous garantissons à nos clients une qualité de service exceptionnelle, nous nous devons d’être exigeants. C’est pourquoi nous recherchons des profils expérimentés qui ont envie d’innover dans leur métier, de le faire autrement. Grâce à nos outils, les consultants immobilier Proprioo sont en capacité de consacrer plus de temps à leurs clients en remettant l’humain au cœur du métier tout en étant plus productifs que des agents traditionnels», détaille Aurélien Cattet, City Manager Aix-en-Provence.

Ces outils et services technologiques sont développés en interne par une équipe d’une vingtaine d’ingénieurs et d’analystes de donnée. Ils permettent d’optimiser la transaction immobilière en automatisant notamment la plupart des tâches à faible valeur ajoutée auxquelles se consacrent les agents immobiliers traditionnels. Ces solutions permettent de dégager 30% de temps aux consultants immobilier Proprioo rendant possible le positionnement ultra compétitif de l’entreprise.

« Depuis 2017, nous avons continuellement affiné notre business model. Les performances de la ville de Lyon nous encouragent particulièrement. Nous apportons à nos clients une alternative innovante aux acteurs traditionnels pour vendre ou acheter un bien, en combinant technologie, expertise de professionnels de l’immobilier, et juste prix, soutenue par une volonté d’innover au quotidien. », ajoute Henri Pagnon, CEO et co-fondateur de Proprioo.