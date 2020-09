Faut-il investir en SCPI ou dans un appartement locatif ?

Faudra-il investir en SCPI ou dans un appartement locatif en 2020 ? Nous apportons des éléments de réponses avec les conseillers du site spécialisé Portail-scpi.fr.

SCPI ou investissement locatif : lequel rapporte le plus?

La crise du coronavirus a complètement changé la donne pour les investisseurs immobiliers. Effectivement, les prix immobiliers continuent de flamber rendant l’accès au marché de l’immobilier d’habitation de plus en plus difficile. Les SCPI, quant à elles, semblent être moins impactées par la crise. Donc, faudra-il investir en SCPI ou dans un appartement locatif en 2020 ? Nous apportons des éléments de réponses avec les conseillers du site spécialisé Portail-scpi.fr.

Les SCPI ont été faiblement impactées par la crise du coronavirus : vrai ou faux ?

Les SCPI font beaucoup parler d’elles depuis le début de cette crise d’envergure internationale. Elles existent depuis plus d’une cinquantaine d’années. Et pourtant, leur taux de rendement dépasse toujours celui des autres placements immobiliers. Il oscille généralement entre 4 et 5 %. Il existe d’ailleurs des SCPI qui ont enregistré un taux de rendement annuel dépassant les 6 %. C’est notamment le cas des SCPI européennes du groupe Corum.

Comme le précise Benoit Yerle, co-fondateur du portail spécialisé www.portail-scpi.fr “ le bilan du 1er trimestre 2020 a montré que la moyenne des SCPI ont délivré un taux de rendement moyen de 3,93 %. Certes, il a légèrement chuté par rapport à l’exercice précédent, mais c’est toujours supérieur à celui de la plupart des autres placements.” Il faut notamment prendre l’exemple de l’assurance-vie, le placement préféré des Français. En moyenne, le taux de rendement (net d’inflation) des fonds en euros dépasse rarement 1,2 %. Dans ces conditions, les SCPI restent les meilleures placement à faible risque en termes de taux de rendement.

Les experts s’accordent à dire que le taux de rendement de l’assurance-vie pourrait descendre considérablement d’ici la fin de l’année 2020. Plus concrètement, il est fort probable qu’il soit inférieur à 1 %. Mais, rien n’a encore été confirmé. Les SCPI, quant à elles, continueront de distribuer des dividendes réguliers (mensuels ou trimestriels) d’environ 4 %. Concernant le taux de recouvrement des loyers au second trimestre, il est d’environ 78 % voire 100 % pour certaines SCPI spécialisées comme Pierval Santé.

L’ASPIM (ou l’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier) a précisé que les SCPI ont drainé près de 2,5 milliards d’euros de collecte au 1er trimestre 2020. Les chiffres sont éloquents. La collecte nette des SCPI a fortement chuté au cours du 2e trimestre 2020. Selon le dernier bilan trimestriel du secteur, celle-ci était estimée à environ 900 millions d’euros (contre 2,2 milliards d’euros au 2e trimestre 2019). Il faudra encore attendre les résultats du 3e trimestre 2020 pour savoir si la collecte des SCPI est repartie à la hausse ou à la baisse.

Les experts de la SCPI comme Louis Legasse du site Portail-SCPI.fr analysent la situation de la manière suivante : “ la collecte en SCPI a fortement chuté dès l’annonce du confinement en France car les particuliers ont eu peurs de l’impact du télétravail. Cependant, l’immobilier de bureaux conserve des fondamentaux solides. L’Allemagne, qui est en avance sur la France au niveau du télétravail, affiche des rendements importants sur l’immobilier de bureaux, à l’instar de la SCPI Eurovalys”

Voici un petit tableau récapitulatif des dividendes versés par les SCPI les plus connues au cours des deux premiers trimestres 2020 :

Qu’en est-il de l’investissement locatif dans l’immobilier résidentiel?

Les SCPI résistent bien à la crise du coronavirus. Mais, qu’en est-il de l’investissement locatif dans l’immobilier résidentiel ?

Pour devenir le propriétaire d’un logement dans l’une des grandes villes françaises, il faudra débourser plusieurs centaines de milliers d’euros. Contrairement à la SCPI, il n’est pas possible de placer son argent à hauteur de 10 ou 30 000 euros sur de l’immobilier en direct.

En effet les parts de SCPI peuvent être souscrites avec un budget restreint. 1 000 € suffisent amplement pour devenir l’un des associés d’une SCPI. Les SCPI les plus prisées proposent d’ailleurs un prix acquéreur inférieur à 500 €. En France, le prix moyen du m² pour un appartement neuf se situe à 3259 €. Les prix du mètre carré restent en perpétuelle augmentation malgré le début de la crise sanitaire. À Paris, le prix moyen du m² dépasse les 11 000 €. Sans parler du taux élevé de vacance locative. En effet, la trêve hivernale qui protège habituellement les locataires durant 6 mois de l’année, a été prolongé d’un trimestre compte tenu des événements de la Covid-19.

En 2020 afin de rentabiliser un investissement immobilier en direct, il est conseillé d’opter pour le statut LMNP (ou Loueur Meublé Non Professionnel). Il y a, bien sûr, quelques conditions à remplir pour bénéficier de tous les avantages de la location meublée en 2020. Pour plus d’informations concrètes sur l’investissement immobilier LMNP, mieux vaut visiter le site investissement-lmnp.fr. Il propose un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets immobiliers inexpérimentés. Ils pourront également bénéficier des conseils d’un expert et ce gratuitement et sans engagement.

Existe-t-il des sites dédiés à l’acquisition de parts de SCPI ?

Il est facile d’acheter des parts de SCPI sur internet. Il suffit, en effet, de se rendre sur une plateforme en ligne, et de suivre les étapes qui y sont indiquées. Il y aura des frais de souscription, certes, mais ils ne représentent qu’un faible pourcentage du capital investi. Surtout ces frais sont les mêmes que l’investissement soit réalisé via une plateforme spécialisée ou directement via la société de gestion. Afin de garantir la rentabilité de son investissement, mieux vaut se tourner vers un professionnel qui vous recommandera les SCPI les plus rentables et sécurisées du marché.

Consulter le TDVM (ou taux de distribution sur valeur de marché) et la valorisation de la part dans le temps permet d’évaluer la performance globale d’une SCPI. En parcourant le site portail-scpi.fr, il est possible de découvrir une sélection des meilleures SCPI de 2020.

09 72 54 48 38. Bon à savoir : il ne s’agit pas d’un numéro surtaxé. Portail Scpi est à votre disposition pour vous conseiller. Pour obtenir desrenseignements complémentaires, vous pouvez contacter un expert SCPI comme Louis Legasse au téléphone en composant leil ne s’agit pas d’un numéro surtaxé.