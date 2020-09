Palmarès de l’immobilier 2020 : MySweet’immo crée le 1er prix Féminin de l’immobilier

Vous êtes créatrice ou dirigeante d’une agence immobilière ? Candidatez au 1er prix Féminin de l’immobilier lancé par MySweetimmo dans le cadre du Palmares de l’immobilier. Vous avez jusqu’au 8 octobre pour déposer des candidatures : le 8 octobre 2020.

Rendez-vous incontournable des acteurs de l‘immobilier en France, le Palmarès de l‘Immobilier récompense chaque année les agences immobilières. Cette année, My Sweet’Immo a rejoint le rang des organisateurs aux cotés de VITRINEMEDIA, Bientôt-Vendu, Opinion System.

« Participer à cet évènement majeur, c’est vraiment l’occasion d’être reconnu localement et de gagner du business, comme en témoignent régulièrement les lauréats des années précédentes« , explique Thibault Guillaume, co-organisateur du Palmarès de l’immobilier et fondateur de VITRINEMEDIA.

Les agences immobilières seront départagées selon le nombre de ventes réalisées en 2019, le taux de mandats exclusifs, le taux de satisfaction client. Entrent également en compte l’apparence de la vitrine et les outils d’innovation.

Pour sa 7ème édition, le Palmarès de l‘immobilier, s‘enrichit d‘un nouveau prix à l‘initiative de MySweetimmo. Premier prix visant à récompenser des femmes dirigeantes ou créatrices d‘agences immobilières, le Prix Féminin de l‘Immobilier mettra en lumière l’entrepreneuriat au féminin sur tout le territoire. Le prix Féminin de l’immobilier sera remis par Christine Fumagalli, présidente d’ORPI.

« Aider les femmes à avancer, à croire en leurs projets, à crever les plafonds de verre, c’est l’ambition de ce Prix féminin de l’immobilier qui récompensera une professionnelle au parcours inspirant pouvant éveiller d’autres vocations. Il nous faut promouvoir une vision humaine, sensible et engagée de l’entrepreneuriat, une vision paritaire et inclusive», déclare Ariane Artinian, fondatrice de MySweetimmo.com.

Le Prix Féminin de l‘Immobilier est réservé aux femmes créatrices ou repreneuses d‘une entreprise immobilière et majoritaire dans l‘actionnariat. Le Prix Féminin de l‘Immobilier est destiné à valoriser les femmes qui osent entreprendre et qui donnent aux autres l’envie de se lancer.

Qui peut candidater ? Toute femme ayant créé ou repris une entreprise immobilière dont 50% des parts ou plus sont détenues par une ou plusieurs femmes, et dont la dirigeante est une femme.

La date de clôture des dossiers de candidatures est fixée au 8 octobre.

Pour déposer vôtre dossier, c’est ici : Palmarès de l’Immobilier

Christine Fumagalli : La clé c‘est avant tout d‘aimer ce que l‘on fait et d’être en phase avec ses valeurs. Quand on fait un métier avec cœur et détermination, il n‘y a plus de limite. L‘immobilier est un métier passion, il faut écouter et s’écouter pour comprendre sincèrement les besoins et les envies de ses clients. C‘est dans le temps que la relation se construit. Ce sont les clients qui font nos succès non l‘inverse.

Vous allez remettre le 1er Prix Féminin de l ‘ immobilier, trouverez-vous que ce type d ‘ initiative est important ?

Christine Fumagalli : Lorsqu’Ariane Artinian m’a demandé de remettre ce prix, j‘ai tout de suite accepté. Il faut « agir » plutôt que « dire », ces initiatives ouvrent la voie et montrent que la détermination est toujours gagnante. Je suis très honorée de remettre ce premier prix, car pour dire aux femmes qu‘il faut oser, il faut montrer que cela est possible. Le Prix Féminin vient s‘inscrire dans un événement important de la profession, le Congrès de la FNAIM. Cela est d‘autant plus important pour mettre en avant de l‘entrepreneuriat féminin car l‘immobilier c‘est avant tout une volonté entrepreneuriale.