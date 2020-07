Palmarès de l’immobilier 2020 : Les inscriptions sont ouvertes, déposez votre dossier pour devenir agence de l’année !

Thibault Guillaume présente l’édition 2020 du Palmares de l’Immobilier au micro d’Ariane Artinian. Vous êtes agent immobilier ? Candidatez, les inscriptions viennent d’ouvrir.

Tentez de remporter l’un des trophées du Palmarès de l’immobilier

« C’est bientôt la 7e édition du Palmarès de l’immobilier. Tout le monde a sa chance. Alors inscrivez-vous pour devenir l’agence immobilière de l’année. Il est encore temps ». Toutes les explications de Thibault Guillaume. Le Palmarès de l’Immobilier est le rendez-vous annuel incontournable des acteurs de l’immobilier qui récompense les agences immobilières au travers de 14 prix.

Les inscriptions qui viennent d’ouvrir seront closes le 18 octobre. Le 6 novembre, un jury d’experts départagera les dossiers. Les prix seront, quant à eux, remis lors du Congrès de la FNAIM le lundi 23 novembre au Carrousel du Louvre.

« Cette année, on attend beaucoup de candidats, se réjouit Thibault Guillaume, le fondateur de VitrineMedia, co-organisateur de l’évènement. Il faut dire que l’on a eu une très belle année 2109. La bonne nouvelle, c’est que les inscriptions sont encore ouvertes. Les agents immobiliers qui le souhaitent peuvent encore se porter candidats, ils ont le temps, jusqu’à début octobre pour être l’agence immobilière de l’année ! »

L’agence de l’année, c’est en réalité 14 trophées : 12 trophées régionaux + 1 Prix du Jury 2020 et Le Prix Féminin de l’Immobilier 2020 by Mysweetimmo – on vous en dit plus très vite !

Rendez-vous sur le Palmares de l’immobilier

« Pour participer, c’est très rapide, répond Thibault Guillaume. Il suffit de se rendre sur le Palmarès de l’immobilier. Tout le monde peut gagner ! Ce n’est pas la taille de l’agence qui compte. Les points de vente seront qualifiés évidemment en fonction de leur croissance, de leur chiffre d’affaires… Mais pas que. Comptent aussi les bonnes pratiques, c’est-à-dire le taux de satisfaction client, l’innovation, l’agence elle-même, sa vitrine, son accueil ».

« Il n’y a pas de petites agences : toutes ont un profil différent,. On fait gagner les agences qui réussissent, qui développent de bonnes pratiques et qui innovent chaque jour. C’est un vrai plaisir de le faire depuis maintenant 7 ans.»

Et il ajoute : « Participer, c’est vraiment l’occasion d’être reconnu localement et de gagner du business. Les lauréats des années précédentes témoignent : ce trophée les a aidés. Ils ont pu s’en servir pour se mettre en avant. Il a une vraie valeur puisqu’il existe depuis 7 ans. Et nous avons un jury de qualité : des formateurs, des coachs, des experts, des spécialistes de l’immobilier…»

Si tout le monde ne gagne pas, Thibault Guillaume l’assure : chacun gagne un peu quand même car il apprend des choses. Lorsqu’une agence délivre des informations sur son fonctionnement, l’organisation du Palmarès lui fait un petit retour et grâce à cela, elle progresse !