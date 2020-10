Nexity lauréat du grand prix du festival Fimbacte des trophées du cadre de vie

Les opérations Emblématik à Aubervilliers et La Fabriq, à Saint-Ouen-sur-Seine, sont nos réponses concrètes à l’impérieuse nécessité de favoriser le vivre-ensemble ; en construisant plus de logements, plus abordables et en misant sur l’intensité. Je suis fier du travail accompli par nos équipes, portées par l’engagement du Groupe, et qui nous permet aujourd’hui de recevoir le Grand Prix du festival Fimbacte des Trophées du Cadre de vie.

Les Trophées du Cadre de vie organisés dans le cadre du Festival Fimbacte, récompensent à l’issue d’une compétition ouverte à tous les professionnels du secteur, les projets et actions phares en matière d’architecture, de construction, d’urbanisme, d’aménagement du territoire. Cette année, Nexity est lauréat du Grand Prix pour les opérations Emblématik à Aubervilliers et La Fabriq, dans l’ensemble des Docks à Saint-Ouen-sur-Seine.

Expérimenter de nouvelles approches

Avec les opérations Emblématik à Aubervilliers et La Fabriq, à Saint-Ouen-sur-Seine, Nexity a proposé au GrandParis, et plus particulièrement à la Seine-Saint-Denis, des réponses concrètes pour concevoir la ville de demain en ouvrant de nouvelles voies et en expérimentant de nouvelles approches.

Le travail des équipes Nexity, menées par Evelyne Flacher, Directeur Général Nexity Grand Paris Nord, a permis d’inventer un immobilier qui répond aux défis de l’aménagement en tenant compte des évolutions démographiques, sociétales, environnementales et économiques qui s’imposent au Grand Paris et à toute métropole mondiale reliée aux territoires voisins, tournée vers le développement durable et l’innovation, le mieux vivre-ensemble et la création de valeurs.

Des réponses concrètes à l’impérieuse nécessité de favoriser le vivre-ensemble

Alain Dinin, Président-Directeur général de Nexity : « Les opérations Emblématik à Aubervilliers et La Fabriq, à Saint-Ouen-sur-Seine, sont nos réponses concrètes à l’impérieuse nécessité de favoriser le vivre-ensemble ; en construisant plus de logements, plus abordables et en misant sur l’intensité. Je suis fier du travail accompli par nos équipes, portées par l’engagement du Groupe, et qui nous permet aujourd’hui de recevoir le Grand Prix du festival Fimbacte des Trophées du Cadre de vie. »

Situé au pied du métro Front Populaire à Aubervilliers, Emblématik avec ses 88 logements répartis sur 18 étages, est conçu comme un village vertical. C’est une façon concrète de poser ce que peut être la manière d’habiter, ensemble, avec un souffle nouveau. Habiter chez soi, ou avec les autres. >

La Fabriq regroupe 123 logements et s’intègre dans l’écoquartier des Docks, pour lequel est engagé avec la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine depuis 2007 un vaste projet d’aménagement autour de plusieurs axes stratégiques de développement durable : la solidarité à l’échelle métropolitaine et de la Ville, une identité fondée sur l’histoire, la diversité par une programmation mixte à l’échelle des secteurs d’aménagement et des ilots ainsi que la contribution à la lutte contre le réchauffement climatique