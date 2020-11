Le Congrès FNAIM : 4 jours de live, du lundi 23 au jeudi 26 novembre, pour décrypter les tendances de l’immobilier

Alors que les défis à relever sont nombreux pour les professionnels de l’immobilier, préserver ce moment d’échange et de partage, et ce malgré le contexte, était pour nous une priorité. Nous relevons ce challenge pour en faire un succès ! En transformant l’événement en rendez-vous 100% digital accessible à tous, nous offrons la possibilité d’une plus grande visibilité pour nos exposants et différents débats. De nombreux exposants ont d’ores et déjà répondu présents à l’appel, cette confiance nous honore.

Afin de maintenir, malgré les contraintes liées au contexte sanitaire, son grand rendez-vous annuel des professionnels de l’immobilier de demain, la FNAIM opère un virage à 180° pour offrir un Congrès 100% digital.

Initialement prévu sur deux jours, c’est finalement sur quatre jours, du lundi 23 au jeudi 26 novembre, que se déroulera le Congrès FNAIM. L’objectif est d’assurer ainsi une visibilité maximale pour l’ensemble des exposants et des tables rondes, débats, plénières et ateliers qui jalonnent ce rendez-vous.

Un espace en ligne dédié aux exposants 100% dématérialisé

Les exposants y proposeront au cours de ces 4 jours leurs solutions business au travers de stands immersifs digitaux qui permettront d’accéder notamment à des vidéos de présentations, fiches descriptives ou encore des brochures PDF. Professionnels et acteurs de l’immobilier pourront y découvrir les offres et services proposés par les exposants. Il sera également possible d’échanger en direct avec les collaborateurs des entreprises exposantes, grâce à des outils live vidéos ou chat.

« Alors que les défis à relever sont nombreux pour les professionnels de l’immobilier, préserver ce moment d’échange et de partage, et ce malgré le contexte, était pour nous une priorité, explique Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM. Nous relevons ce challenge pour en faire un succès ! En transformant l’événement en rendez-vous 100% digital accessible à tous, nous offrons la possibilité d’une plus grande visibilité pour nos exposants et différents débats. De nombreux exposants ont d’ores et déjà répondu présents à l’appel, cette confiance nous honore. »

Les visiteurs répondent présents !

Ouvert depuis le début de la semaine dernière, le site du congrès compte déjà près de 1 000 inscrits en une semaine. « Je me réjouis qu’un grand nombre d’exposants et participants répondent présents pour notre événement dans ce format innovant. Cela montre combien ce rendez-vous est important et attendu par les professionnels », précise Jean-Marc Torrollion.

Des conférences plénières en live

Réparties sur la journée du mardi, elles rythmeront l’édition autour de sujets politiques, conjoncturels, sociétaux et digitaux et seront accessibles en direct, depuis le site dédié.

Au programme, des thématiques fortes « Éco-responsabilité & logement durable », « Les entreprises de demain », « Révolution des consommateurs » et l’occasion de débattre des transformations profondes du secteur, aux côtés de nombreux invités de marque.

La matinée du mardi sera consacrée à la séquence politique, avec la présence d’Emmanuelle Wargon, ministre du Logement.

De nombreux ateliers, dématérialisés et pédagogiques, seront également maintenus afin de permettre aux professionnels de s’informer sur l’évolution des métiers et solutions de l’immobilier.