2021 : 9 tendances repérées dans les intérieurs des Français

Que souhaitent les Français pour leurs intérieurs en 2021 ? Comment la pandémie a-t-elle influé les tendances à venir en termes d’aménagement et de décoration ? Quels couleurs et accessoires déco allons nous privilégier ? Voici 9 tendances déco repérées sur Houzz.

Grâce à une communauté de millions de particuliers ainsi que plus de 2,5 millions de professionnels de la maison, Houzz a un aperçu unique sur la façon dont les propriétaires aménagent leur maison. Quelles sont les tendances déco repérées sur Houzz, la plateforme de référence pour la décoration, l’aménagement et la rénovation ? Le point …

Teintes douces et chaudes sauf dans les pièces techniques

Nous remarquons deux palettes de couleurs très populaires auprès de la communauté Houzz, qui permettent de créer des intérieurs apaisants et rassurants : une gamme de couleurs douces et poudrées d’un côté et des teintes chaudes de l’autre. Les professionnels présents sur Houzz ont ainsi remarqué une hausse des demandes pour les teintes verts d’eau et des teintes naturelles. Les rouilles poudres et la couleur terracota, qui a particulièrement retenu l’attention des particuliers sur Houzz et sera une des grandes tendances de l’année 2021, sont aussi très demandées. Cet engouement ne s’applique cependant pas dans les pièces techniques. Certains architectes d’intérieur présents sur Houzz ont rapporté un désir pour des bleus et des verts, plus froids, dans les cuisines et les salles de bains.

L’intérieur cocoon

Les particuliers seront contraints de passer beaucoup de temps chez-eux et nous verrons les intérieurs se transformer de plus en plus en cocon. Les professionnels présents sur Houzz voient revenir une tendance slow-life dans les maisons avec des matériaux cocooning comme la laine et le velours, le cannage, le chêne clair, le hêtre, le pin, les carrelages ivoire-crème ou encore l’effet béton ciré. En 2021, nous verrons aussi des matières douces comme la moquette épaisse dans les chambres ou des fausses peaux de mouton. Dans les pièces à vivre, le côté cocooning passera par l’utilisation de couleurs foncées, comme le bleu foncé, le bleu marine ou le noir nuancé, sur les murs ou même pour des cuisines entières.

Plus de convivialité

Dans un contexte où les gens seront de nouveau séparés de leurs proches, passeront plus de temps chez eux et sortent moins, les particuliers veulent davantage créer des espaces de convivialité. Selon les professionnels, cela se traduit notamment par une attention particulière apportée à la cuisine où ils y passent beaucoup de temps. Mais en 2021, nous verrons aussi une demande pour des espaces de réception mieux travaillés, notamment en ce qui concerne la salle à manger. Les particuliers souhaitent de plus en plus créer des espaces dinatoires pour recevoir leurs proches, alors qu’ils prévoient de limiter leurs sorties au restaurant ou autre, même en dehors des périodes de confinement.

Le bureau, ce nouvel indispensable

Alors que le télétravail s’impose de plus en plus, les architectes d’intérieur présents sur Houzz remarquent une demande grandissante pour l’aménagement de bureaux à domicile et pour une meilleure organisation des espaces, afin de mieux séparer vies professionnelle et privée dans un même endroit, tout en maintenant un certain confort.

Envies de nature et d’évasion

La communauté Houzz exprime de plus en plus un désir de faire entrer la nature dans les intérieurs par tous les moyens possibles, plantes, couleurs, matières et motifs, d’après les photos les plus sauvegardées de l’année. En 2021, nous verrons l’incorporation de la nature dans les intérieurs à travers des images, papiers-peints, motifs, couleurs et matières, comme le bois brut par exemple. Aux envies de nature, se joignent les rêves d’évasion. Nous observons que les gens cherchent de l’exotisme sur les papiers-peints, les motifs, ou encore les matières naturelles. Les matériaux comme le rotin, l’osier, la paille, le lin lavé ou encore le macramé sont toujours très appréciés et le resteront au cours de l’année à venir.

Tout en arrondi

Nous l’avions déjà annoncée en début d’année et les professionnels confirment cette tendance pour 2021 : les intérieurs s’arrondissent et adoptent des formes plus organiques. Les particuliers montrent un désir d’arrondir les angles au niveau du mobilier et des structures, que ce soit sur les bibliothèques, les meubles sur mesure ou encore les séparations de pièces comme les verrières. Il y a aussi un réel engouement pour ce qui est arches.

Des intérieurs plus durables

Les professionnels présents sur Houzz constatent une volonté plus marquée de respecter l’environnement dans les demandes de leurs clients, que ce soit en favorisant la réutilisation de l’existant ou en choisissant des matériaux plus durables. Cette volonté générale de faire des choix plus éco-responsables a aussi pour conséquence une demande croissante pour tout ce qui concerne le seconde main. Cette tendance concerne davantage les peintures et vernis sans COV et polluants, qui sont de plus en plus populaires parmi la communauté Houzz.

Espaces séparés mais pas fermés

Les verrières ont encore le vent en poupe, comme nous pouvons le constater dans l’analyse des termes les plus recherchés sur Houzz. Nous verrons des nouvelles verrières plus subtiles, plus fines et plus douces, en ligne avec la tendance cocooning. Le claustra est aussi l’une des grandes tendances de l’année 2021 pour séparer les espaces, en gardant la luminosité et en apportant un côté graphique et esthétique très apprécié parmi la communauté Houzz. En plus, partant de cette envie de transparence et de graphisme, les professionnels voient un retour des cache-radiateurs façon claustra, des portes de placards ajourées, ou encore des meubles cannés.

De la texture

Les murs et autres revêtements gagneront en texture en 2021. Les motifs floraux laissent progressivement leur place aux surfaces texturées. Les professionnels présents sur Houzz reportent le grand retour des zelliges, des carreaux texturés, des tommettes, du carrelage nid d’abeille ou encore en forme d’écailles. En plus, nous notons une croissance en popularité parmi les particuliers des carrelages posés en chevron ou suivant des formes assez géométriques.