Immobilier Floride : Mick Jagger offre une propriété à 1,9 million de dollars à sa danseuse Mélanie Hamrick

Le leader des Rolling Stones, Mick Jagger a craqué pour une vaste propriété dans le sud de Tampa en Floride.

Mick Jagger Père Noël

Mick Jagger (77 ans) rockeur iconique des Rolling Stones n’a pas ménagé ses efforts pour le Noël de sa compagne, la danseuse Mélanie Hamrick (33 ans). Il vient en effet de lui offrir une magnifique propriété dans le comté de Manatee entre Sarasota et Bradenton, sur la ouest de la Floride. Si la région est très appréciée des célébrités (Tom Brady et Gisele Bündchen, ou envore Ivanka Trump y possédent de luxueuses propriétés), Jagger aurait choisi cette zone pour préserver sa vie privée, pour le calme du quartier et parce qu’elle est proche du fief de la famille Hamrick.

La rock star offre une demeure à 1,9 millions Mélanie Hamrick

Le rocker a craqué pour une vaste propriété de 800 mètres carrés offrant en outre 532 mètres carrés de surface habitable ou commerciale. La demeure construite en 2008 en bord de lac dispose de 4 chambres et plusieurs espaces de vie extérieurs, d’une piscine et d’un spa. Autant dire qu’elle fera un terrain de jeu idéal pour Deveraux Octavian Basil Jagger, le fils de 4 ans de Mike Jagger et Mélanie Hamrick et 8ème enfant de la star.

Le couple s’est décidé uniquement sur visites virtuelles

La société immobilière qui a vendu la maison, Michael Saunders & Company, a déclaré que le chanteur avait déboursé 1,9 million de dollars pour cette propriété. Le couple n’a jamais visité « réellement » la propriété avant de l’acheter. Mike Jagger et son agent imms’est décidé s’est contenté de visites virtuelles, et de rendez-vous en facetime avec Tina Ciaccio, l’agent immobilier chargé de la vente. L’acte de vente a été enregistré le 4 novembre au nom de Hamrick. La rumeur dit que l’affaire devait être bouclée pour Noëll.

Les vendeurs, eux, ont enregistré une plus value de 700 000 dollars en 10 ans. La maison avaient été achetée 1,2 millions de dollars en janvier 2010.

Mike Jagger qui ne vit pas à temps plein avec sa compagne, dispose bien entendu d’autres propriétés de luxe à travers le monde, dont le château de Fourchette, château du XVIe siècle dans la vallée de la Loire où il a passé son premier confinement.