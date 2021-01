Immobilier : Saint-Etienne, Le Havre et Reims championnes du meilleur rapport qualité prix / m²

En 2020, le prix moyen d’un logement s’est inscrit à 265 500 € (contre 251 000 en 2019) selon le baromètre Se Loger. Et pour cette somme, le nombre de m² que vous pouvez vous offrir varie du simple au septuple.

182 m² à Saint-Etienne= 119 m² au Havre = 100 m² à Reims = 25 m² à Paris

Sevrés d’espace et assignés à résidence par deux confinements, les Français sont – plus que jamais – en manque de m². Mais pour optimiser leur pouvoir d’achat immobilier, mieux vaut cibler certaines villes plutôt que d’autres. En effet, alors que le baromètre LPI-SeLoger nous apprend qu’en 2020, le prix moyen d’un bien immobilier se monte à 265 500 €, ce même baromètre met en lumière d’importantes disparités en termes de superficie. Jugez plutôt, 265 500 € permettent de devenir propriétaire de 182 m² à Saint-Étienne, de 119 m² au Havre et de 100 m² à Reims, faisant de ces trois villes les trois destinations qui proposent le meilleur rapport quantité (de m²)/prix. À titre de comparaison, toutes choses étant égales par ailleurs, avec 265 500 €, vous ne pourrez vous offrir que 25 m² à Paris. À Saint-Étienne, la surface à laquelle vous aurez droit est ainsi 628 % plus importante que dans la capitale.

Les prix de l’immobilier ont progressé de 5,8 % en 2020

Selon le baromètre LPI-SeLoger, en 2019, un bien immobilier coûtait 251 000 €. Au terme de l’année 2020, le ticket moyen pour devenir propriétaire en France atteint 265 500 €. En l’espace d’un an, le prix moyen d’un logement est donc plus élevé de 14 500 €, accusant ainsi une hausse de 5,8 %. Le hic, c’est que le ministère des Finances a évalué à 0,5 % la hausse du pouvoir d’achat des Français en 2020… Bref, pour reprendre (en le détournant quelque peu) le slogan d’un ancien candidat à la présidentielle, en 2020, vous aurez payé plus pour habiter dans moins grand !

47 m² à Lyon = 59 m² à Bordeaux = 64 m² à Nantes = 81 m² à Marseille

À la lecture des chiffres relevés par le baromètre LPI-SeLoger, il est intéressant de constater qu’en fonction de la ville où l’on achète son logement, la superficie du bien est susceptible de varier considérablement. Jugez plutôt, pour 265 500 € qui est le prix moyen d’un logement en France, vous pourrez acheter :

182 m² à Saint-Étienne

119 m² au Havre

100 m² à Reims

99 m² à Toulon

94 m² à Grenoble

81 m² à Marseille

78 m² à Montpellier

74 m² à Lille

73 m² à Toulouse

69 m² à Rennes et à Strasbourg

64 m² à Nantes

59 m² à Nice

53 m² à Bordeaux

47 m² à Lyon

25 m² à Paris