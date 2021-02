MeilleursAgents recrute 100 collaborateurs pour accompagner sa croissance

L’humain est au cœur de notre modèle et de notre capacité à produire de la valeur. Nous sommes très fiers de voir notre projet grandir et continuer de se développer en 2021. C’est grâce aux équipes que nous pourrons concrétiser nos ambitions, notamment sur le volet européen.

Meilleurs Agents, plateforme spécialiste de la data science immobilière, annonce le recrutement de 100 collaborateurs en 2021 pour accompagner sa croissance.

Leader de l’estimation immobilière en ligne, MeilleursAgents

L’enjeu : accompagner sa croissance en France (+30% de chiffre d’affaires réalisé en 2020, même niveau de croissance prévu pour 2021) ainsi que le déploiement de son modèle en Europe, notamment en Allemagne et en Belgique.

L’entreprise, qui compte aujourd’hui 350 collaborateurs, s’appuie sur son savoir-faire Tech et Data pour accompagner au mieux les particuliers en leur apportant les informations les plus pertinentes sur les prix et les professionnels de l’immobilier.

Des enjeux forts en France et à l’international pour le leader de l’estimation immobilière

Depuis plus de 12 ans, Meilleurs Agents accompagne les particuliers dans leurs projets immobiliers en apportant transparence et fluidité au marché immobilier français.

2020 a été une année charnière pour l’entreprise, avec l’intégration au groupe AVIV, filiale d’Axel Springer qui a racheté la plateforme en 2019. Meilleurs Agents, qui affiche une croissance du CA de 30% en 2020, annonce recruter 100 collaborateurs en 2021 pour accompagner son développement en France et en Europe.

En effet, en 2021, la scale-up va déployer pour la 1ere fois son modèle en Europe (Allemagne et Belgique) et permettre ainsi aux plateformes immobilières ImmoWelt (All) et ImmoWeb (Be), propriétés du Groupe AVIV comme Meilleurs Agents, d’étendre leurs offres aux particuliers vendeurs.

« L’humain est au cœur de notre modèle et de notre capacité à produire de la valeur. Nous sommes très fiers de voir notre projet grandir et continuer de se

développer en 2021. C’est grâce aux équipes que nous pourrons concrétiser nos ambitions, notamment sur le volet européen. Parce qu’au-delà de la data, c’est

aussi ça la force de Meilleurs Agents : l’humain, un vrai collectif et une émulation au quotidien », Thibault Remy, Président de Meilleurs Agents.

50% des recrutements destinés à faire grandir l’équipe Tech & Data de Meilleurs Agents

Sur les 100 recrutements prévus en 2021, 50 concernent des profils tech & data, pour des postes à pourvoir dès le premier semestre. Le pôle Tech, fer de lance de l’expertise de Meilleurs Agents, dont la taille a triplé en 3 ans, poursuivra ainsi sa croissance pour atteindre 150 collaborateurs fin 2021. Une belle ambition qui témoigne de la puissance et de la qualité des solutions développées par Meilleurs Agents.

Après avoir transformé 75% des contrats de stage et d’alternance tech en CDI ces deux dernières années, Meilleurs Agents cherche aujourd’hui à recruter des profils seniors sur des postes de DevOps Engineers, Product Managers, Product Designers, Dev Front & Back et Web Engineering managers.

En parallèle, sur le front de la data, la scale-up recherche une dizaine de profils de Data Engineers qui, auprès des Data Scientists, réalisent la modélisation des prix de l’immobilier.

La plateforme prévoit également le recrutement de 40 commerciaux sédentaires B2B et B2C et 10 collaborateurs pour rejoindre les équipes Communication et Ressources.

« Nous sommes à la recherche de profils qui viendront participer à la construction du projet français et européen de Meilleurs Agents. Au-delà des diplômes, nous sommes à un moment de notre histoire où nous recherchons des compétences qui résonnent avec nos valeurs et nos ambitions. Notre process de recrutement est basé sur cette volonté de créer des liens, de découvrir des personnalités et d’accompagner les trajectoires au service du projet commun », explique Florie Garnier, Directrice des Ressources Humaines chez Meilleurs Agents.