Crise sanitaire et reconversion professionnelle : Et si vous vous lanciez dans la franchise immobilière ?

A l’heure où plus d’un Français sur deux a déjà envisagé une reconversion professionnelle, la franchise immobilier peut offrir de réelles opportunités. Ce qu’il faut savoir.

Pilier de l’économie française, l’immobilier est le 3ème producteur de richesse national après l’industrie et les services aux entreprises ; il représente 12.4 % du PIB national[1]. Malgré les crises et les mutations du secteur, le marché de l’emploi y demeure très attractif et plus particulièrement dans l’univers de la franchise, qui représente une alternative idéale et sécurisante pour ceux qui ont l’âme d’entreprendre ! Selon un sondage BVA publié en juillet 2020[2], près d’un Français sur deux a déjà envisagé, initié ou réalisé une reconversion professionnelle. Dans ce contexte de crise sanitaire, ils sont près d’1 actif sur 5 à avoir commencé à se questionner sur la possibilité d’un changement sur le plan professionnel[3]. Les actifs en cours de reconversion entament cette démarche avant tout pour se sentir utile, redonner du sens à leurs actions (51%), gagner en liberté ou en équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle (49%), ou encore pour faire d’une passion, un métier (36%)[4].

Ouvrir le champ des possibles en entreprenant dans une franchise immobilière

Le marché de l’immobilier en France est un marché mature et structuré, dans lequel s’investir dans une franchise offre de réelles opportunités ! Avec plus de 1976 réseaux et environ 74 000 points de ventes, la France est le pays d’Europe où le système de franchise est le plus développé. Elle figure à la 3eme place, à l’échelle internationale[5].

Fort d’un réseau de plus de 380 agences immobilières franchisées ouvertes ou en cours d’ouverture et membre de la Fédération Française de la Franchise (FFF) depuis plusieurs années, le groupe Nestenn Immobilier propose d’accompagner, de manière personnalisée et à l’appui de formations dédiées et pointues, les personnes souhaitant se lancer dans l’aventure de la franchise. Nestenn est en appui permanent pour la réussite du projet et ce, sur toute sa durée !

L’immobilier, un secteur attractif, sans gestion de stock

« Nous sommes très confiants sur les perspectives offertes par les franchises, d’autant plus que l’immobilier demeure un secteur attractif sans gestion de stock, avec une masse salariale réduite et des risques assez modérés, malgré la crise ! Nous constatons même que la tendance à la franchise s’est accrue pendant cette période. Cela s’explique principalement par l’accompagnement de proximité et le mode de développement que nous proposons, permettant à nos entrepreneurs individuels de ne jamais se retrouver seuls, quoi qu’il arrive… », précise Romain Odano, directeur du développement chez Nestenn.

« L’immobilier reste la valeur refuge des Français, surtout en période de crise. Pour Nestenn près de 35 500 projets ont été réalisés sur les 12 derniers mois, malgré les quasi 3 mois de fermeture des agences immobilières liés au Covid-19. Nous observons toujours un très grand dynamisme au sein de nos agences immobilières, dont le chiffre d’affaires moyen, malgré un contexte sanitaire complexe, est en très léger recul par rapport à l’année dernière, soit moins de 5%. Loin d’être affaibli par la crise sanitaire, notre réseau immobilier poursuit donc son développement en misant sur la qualité de ses services et le maintien de son avance digitale ! », déclare Olivier Alonso, Président du groupe Nestenn.

Opter pour le métier d’agent immobilier franchisé

Aujourd’hui, de plus en plus de particuliers sont attirés par la reconversion ou y sont contraints, notamment en raison des incertitudes pesant sur l’avenir de certains secteurs d’activité, très impactés par les conséquences de la crise sanitaire, tels que l’hôtellerie, la restauration, le tourisme ou encore l’aéronautique… Un contexte qui se révèle donc particulièrement favorable à la reconversion professionnelle, notamment vers des métiers et des secteurs plus prometteurs, comme l’immobilier. Figurant parmi les métiers les plus prisés des Français[6], le métier d’agent immobilier franchisé, bien que réglementé, est accessible à des profils issus d’horizon variés :

Des candidats non issus de l’immobilier : cadre, commerçant, ingénieur, salarié… en reconversion et venant de tous secteurs d’activités.

Des candidats d’ores et déjà professionnels de l’immobilier : agent Immobilier Indépendant, gestionnaire, syndic de copropriété, conseiller Immobilier

« Bien que la franchise immobilière soit accessible à de nombreux profils, nous restons néanmoins vigilants dans nos recrutements en choisissant des porteurs de projet financièrement solides, qui adhèrent aux valeurs du réseau, et qui ont la possibilité de s’implanter dans les zones de chalandise ciblées, puisqu’il s’agit de l’un des facteurs clés de la réussite du projet. C’est un métier qui requiert également un certain nombre de qualités professionnelles et humaines, auxquelles nous prêtons beaucoup d’attention lors de nos sélections, telles que le sens du service, une réelle aptitude à la communication et au management. » ajoute Romain Odano.

60% des nouveaux franchisés Nestenn issus d’un projet de reconversion

Récipiendaire du ruban d’argent décerné par la Fédération Française de la Franchise en novembre 2019, le groupe Nestenn délivre un accompagnement et des formations au métier d’agent immobilier, dont la qualité est reconnue par les professionnels du secteur, comme par ses salariés et franchisés. « Chaque mois, de nouveaux franchisés nous rejoignent, dont 60% sont issus d’une reconversion professionnelle. En décembre 2020, par exemple, 10 nouveaux contrats de franchise ont été signés, dont des personnes en reconversion. Ils viennent de la grande distribution, des services, de l’armée, de la SNCF ou plus récemment du plan de départ Air France et de bien d’autres secteurs. Ces franchisés ont des attentes bien précises, tels qu’un projet bien ficelé et une formation exigeante. Ces attentes sont comprises et entendues par le Groupe Nestenn. » ajoute Romain Odano.

Dès leur entrée dans le réseau, un chargé d’intégration accompagne chacun des franchisés sur l’ensemble des étapes qui jalonnent la création d’une agence immobilière. Une formation initiale de 7 semaines, complétée par un accompagnement réel au démarrage et au suivi de l’activité, sont ensuite mis en place afin d’accompagner le plus efficacement possible le développement de l’agence.

Nestenn offre à ses franchisés un accompagnement constant et soutenu, à travers un large panel de services innovants et performants, à travers : Des outils marketing impactants, des outils digitaux variés et en évolution constante, une communication valorisante et différenciante, une formation initiale complète aux métiers de l’immobilier, plus de 30 thèmes semestriels de formation continue, une aide au recrutement permanente, une méthode unique, le « System Nestenn », les meilleurs partenariats, une très forte visibilité sur le site nestenn.com et les sites agences avec plus de 3 millions de pages vues/mois.

Ils ou elles ont déjà sauté le pas

De nombreux porteurs de projets ont donc sauté le pas pour rejoindre le groupe, ces dernières années. C’est notamment le cas de Jean-Christophe, 46 ans, issu du secteur de la distribution, et qui a fait le choix de la franchise Nestenn après une étude de marché exhaustive sur le sujet : « Après le marketing et les achats, j’avais envie de changement. J’ai fait une étude de marché des franchiseurs, et Nestenn est sortie premier, ma décision était prise. J’apprécie de faire partie d’un groupe visionnaire et dynamique, avec une direction à l’écoute du réseau. Le plus grand bénéfice de ma reconversion professionnelle en immobilier, c’est de vivre au quotidien ma liberté d’entreprendre, de créer, de développer ! ». Fort de son succès, Jean-Christophe est aujourd’hui le créateur et directeur de 3 agences Nestenn dans les Bouches-du-Rhône.

Quant à Christine, 47 ans, après 12 ans dans une grosse entreprise informatique en contrôle de gestion, elle décide de rejoindre le réseau Nestenn et ne regrette pas du tout son choix : « Le Groupe m’a tout appris de ce nouveau métier. Je ne me suis jamais sentie seule, si c’était à refaire, je le referais ! ».Aujourd’hui, Christine est directrice de l’agence Nestenn de Mérignac.

« Positionné au 6ème rang de la franchise immobilière sur le plan national, la force de notre réseau réside dans son approche humaine, ses outils innovants, son marketing percutant, son internationalisation, mais aussi et surtout son système de formation et sa méthode de travail, le « System Nestenn »… autant d’atouts mis à disposition de nos futurs franchisés pour performer et s’adapter aux évolutions du métier ! Avec comme clé de voûte, la relation client mise au cœur de tous nos dispositifs, aussi bien en agences que sur le web. Portés par la réussite de nos franchisés, nous continuons de recevoir de plus en plus de demandes d’ouverture ou de rachat de franchises. C’est ainsi qu’entre septembre 2019 et août 2020, nous avons signé 22% de contrats de franchise supplémentaires par rapport à la même période l’année passée. Nous devrions atteindre les 400 franchisés au printemps 2021 ! », conclut Olivier Alonso.

Nestenn France est aujourd'hui un groupe national et international disposant d'un réseau de plus de 380 agences en France et à l'international (Miami Etats-Unis, Nouvelle-Calédonie, Île Maurice, Portugal) et 1 900 collaborateurs.