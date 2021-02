Crédit immobilier : Bilan 2020, quels enjeux et perspectives pour 2021 ?

… mais un marché du crédit favorables aux ménages les plus aisés en 2020

Malgré des taux d’emprunt toujours attractifs, le durcissement des conditions d’octroi de crédit en 2020 (durée de l’emprunt limitée à 25 ans et taux d’endettement à 33% maximum) a restreint le nombre de ménages éligibles à l’emprunt, permettant principalement aux emprunteurs les plus aisés de concrétiser leurs projets immobiliers. Les revenus annuels moyens des Français ayant contracté un prêt, entre 2019 et 2020, ont ainsi augmenté de 3,87% (soit 2 096 € de plus d’une année sur l’autre). En 2020, les ménages ayant pu accéder à l’emprunt (dossiers finalisés sur 2020) disposaient, en moyenne, d’un revenu annuel d’environ 56 300 €.