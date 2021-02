Immobilier : Saint-Denis, Bagneux, Villejuif… Où investir pour profiter du Grand Paris Express

Villejuif, Saint-Denis, Bobigny, Bagneux et Gennevilliers figurent dans le top 5 des villes où investir pour profiter à plein du Grand Paris Express selon le nouvel Observatoire des prix immobiliers du Grand Paris lancé par MeilleursAgents.

Survolez les prix de l’immobilier près des 63 gares du Grand Paris Express

Vous voulez connaître les prix de l’immobilier à proximité des 63 gares résidentielles du Grand Paris Express ? Meilleurs Agents propose désormais une carte interactive indiquant en temps réel les prix au m² (à l’achat comme à la location) des quartiers des 63 gares résidentielles du Grand Paris Express – dans un périmètre de 800 mètres à vol d’oiseau autour de chaque station de métro. Ce nouvel outil permet de survoler les lignes prochainement créées (15, 16, 17 et 18) ou déjà prolongées en tout ou partie (14) et de s’arrêter sur la gare de son choix pour obtenir les informations tarifaires afférentes.

« Il n’existe à l’heure actuelle aucun projet équivalent en Europe doté d’un tel impact sur les infrastructures et l’écosystème d’un territoire à l’échelle régionale. En raccourcissant les temps de trajet et en désenclavant des villes en périphérie de la capitale pour les connecter au bassin d’emploi, le Grand Paris Express offre de nouvelles opportunités aux Franciliens en matière de pouvoir d’achat immobilier car les prix au m² sont deux fois moins chers qu’à Paris. Notre Observatoire permet donc de décrypter les tendances et d’identifier les nouveaux marchés de report.», déclare Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents.

L’ effet Grand Paris ? +46,5% en 5 ans autour des 4 gares déjà ouvertes

Si les inaugurations des lignes 15, 16, 17 et 18 ainsi que le prolongement de la ligne 14 s’étaleront jusqu’à 2030 au moins, l’impact sur les prix se fait déjà ressentir dans les villes concernées, et particulièrement autour des futures stations. « La variation des tarifs dans 75% des quartiers autour des gares surperforme par rapport à celle enregistrée dans leur commune. Ils y ont en effet augmenté de 25% en moyenne en cinq ans contre 19% dans le reste de leur ville », souligne Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques de Meilleurs Agents.

Autre enseignement, l’arrivée annoncée du métro accélère de manière générale la croissance des prix immobiliers. Plus la date d’ouverture est proche, plus l’effet d’anticipation se fait sentir. Tandis que les quartiers autour des quatre gares ouvertes en décembre 2020 et janvier 2021 ont déjà vu leur prix grimper de 46,5% en cinq ans, ceux autour des 25 stations prévues en 2024 et des 3 annoncées pour 2027 n’ont respectivement augmenté que de 22,4% et de 13,3% durant la même période.

Seules exceptions, les stations de la ligne 15, prévues à horizon 2030, ont quant à elles déjà enregistré une augmentation de 29% en moyenne au cours des cinq années écoulées. Certains de ces quartiers ont observé des hausses de près de 50% (49,1% autour de la station Les Agnettes, 48,5% de celle de La Défense ou encore 45,5% de celle de Nanterre La Folie). Motif ? Ces secteurs sont déjà bien connectés et demandés de l’Ouest Parisien. Le projet du Grand Paris Express ne représente donc pas un changement majeur dans la mobilité de ces territoires.

“La hausse des quartiers des gares du Grand Paris est loin d’être homogène selon les lignes. Alors que les quartiers des futures stations des lignes 16 et 17 n’ont progressé que de 16% en 5 ans, ils ont bondi de près de 35% pour ceux de la ligne 14 et de 28% pour ceux de la ligne 15. Principales explicaions à ces écarĒs malgré ĒouĒ conséquenĒs : la proximiĒé géographique avec la capiĒale pour la ligne 15, voire sa Ēraversée pour la 14, ainsi qu’un horizon de fin de Ēravaux plus proche”, ajoute Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques de Meilleurs Agents.

Le top 5 des villes où investir selon MeilleursAgents

Dans ce contexte, et à partir des données de son Observatoire des prix immobiliers du Grand Paris, Meilleurs Agents s’est attaché à dégager les cinq communes franciliennes offrant dans l’environnement actuel, le plus fort potentiel en termes d’évolution des prix et de pouvoir d’achat immobilier. Villejuif, Saint-Denis, Bobigny, Bagneux et Gennevilliers, se présentent donc pour Meilleurs Agents comme les cinq villes où investir pour profiter du plein du Grand Paris Express.

“L’arrivée du métro a joué un rôle d’accélérateur de croissance dans ces villes en pleine transformation. Saint-Denis illustre bien ce phénomène : autour de sa station Saint–Denis–Pleyel, les prix de l’immobilier ont bondi de 40%. La ville, en passe de devenir le carrefour le plus important du Grand Paris Express, devient la vitrine de la transformation de la Seine-Saint-Denis pour les Jeux Olympiques de 2024. Emplois, transports, logements… La revalorisation de son territoire est considérable” explique Thomas Lefebvre.

Très bien connectées avec d’autres lignes de transports en commun, ces villes sont aussi en pleine transformation avec des projets de rénovation urbaine qui changeront le visage de ces territoires. A l’instar de Villejuif et son projet d’aménagement Campus Grand Parc (150 000 m² de locaux tertiaires, 3 300 logements…), et dont le quartier autour de l’Institut Gustave Roussy, actuellement non desservi en métro, devrait être désenclavé d’ici 2024 avec l’arrivée des lignes 14 et 15. Autre exemple avec Saint-Denis, véritable hub du Grand Paris où les lignes 14, 15, 16 et 17 devraient faire leur arrivée pour la plupart d’ici trois ans. Le quartier autour de la future gare Saint-Denis Pleyel apparaît aux premières loges pour profiter des projets de constructions liées à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. De plus, ce quartier présente une densité d’emplois deux fois plus élevée que celle de sa population, ce qui fait de la ville un bassin d’emplois majeur pour la région.