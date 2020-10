Immobilier Grand Paris : Le ralentissement de l’activité n’empêche pas les prix d’augmenter

La hausse des prix continue dans l’ensemble de l’Ile-de-France

La dynamique haussière sur les prix se prolonge, avec une hausse annuelle de 6,8% en juillet 2020 pour les appartements et de 4,3% pour les maisons. Cela ne doit pas surprendre car le recul de l’activité est récent et circonstanciel : il n’impacte que progressivement les prix et reste parfois sans effet durable.

A Paris, le prix au m2 s’établit à 10 680 € en juillet, en hausse annuelle de 7,5%. L’augmentation des prix s’est récemment atténuée dans la Capitale avec une hausse trimestrielle de 1,5% et de 0,8% après correction de la variation saisonnière.

D’après les indicateurs des notaires du Grand Paris sur les avant-contrats, ce ralentissement se prolongerait dans les prochains mois, avec une hausse annuelle de 6,1% en novembre 2020 et un prix au m2 de 10 830 €. De plus, la hausse des prix resterait rapide pour les appartements et elle serait désormais généralisée à l’ensemble des secteurs géographiques. Une augmentation annuelle des prix de 8% en Petite Couronne et de 6,3% en Grande Couronne est attendue en novembre prochain.

Les indicateurs avancés pour les maisons confirment qu’après plusieurs années d’évolutions très modérées, les prix repartiraient à la hausse avec une croissance annuelle d’environ 8% en novembre 2020 en Petite et en Grande Couronne.