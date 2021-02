Saint-Valentin : Guy Hoquet détourne les panneaux « À Louer/À vendre » avec le vocabulaire de l’amour !

Guy Hoquet se moque du côté commercial de la Saint-Valentin avec une campagne décalée signée Josiane. Le réseau prend le contre-pied et laisse tomber le romantisme habituel du 14 février et détourne les panneaux « À Louer/À vendre » avec le vocabulaire de l’amour !

Cette année, la Saint-Valentin se déroule dans un contexte morose. C’est pourquoi Guy Hoquet l’Immobilier souhaite redonner le sourire aux amoureux de l’amour en assumant le caractère commercial des temps forts annuels.

Les temps forts passent et se ressemblent

Les temps forts commerciaux rythment les plans marketing annuels de tous les annonceurs et permettent de booster leurs ventes. Mais ces temps forts passent et se ressemblent… Noël, fête des pères, fête des mères, Saint Patrick, Black Friday, Saint-Valentin… Face à la morosité de la crise sanitaire, Guy Hoquet l’immobilier a choisi de poser les yeux de l’amour sur ses panneaux immobiliers.

« Si les temps forts boostent le trafic en agence et fédèrent en interne, ils sont parfois redondants. Les conseillers Guy Hoquet, fidèles à eux-mêmes, veulent changer la donne et dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas», explique Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet.

« En termes de communication, les temps forts sont des leviers tactiques pour les annonceurs. Malheureusement, les prises de paroles tournent souvent autour d’une même mécanique», ajoute Laurent Allias, Papa de Josiane.

Une campagne qui tourne à la dérision la fête de l’amour

Si la moitié des Français trouve que la Saint-Valentin est une fête commerciale… Ils sont pour autant 4 sur 5 à la fêter chaque année. Paradoxe, n’est-ce pas ? Cette année, à l’approche de cette date, Guy Hoquet prend le contre-pied et laisse tomber le romantisme habituel du 14 février en extrapolant son caractère commercial. Les conseillers immobiliers détournent les panneaux « À Louer/À vendre » avec le vocabulaire de l’amour. « Nous sommes tous constamment face à nos propres contradictions. Quel plaisir d’avoir un peu d’auto-dérision dans ce contexte maussade», se réjouit Jérôme Diez, Directeur de la Création de Josiane.

Une campagne disponible jusqu’à la Saint-Valentin

La campagne, disponible dès maintenant, est déployée majoritairement en agence immobilière, en vitrine et sur les réseaux sociaux de Guy Hoquet. Les célèbres petites annonces en vitrine sont également événementialisées pour l’occasion et le célèbre « bleu Guy Hoquet » laisse place à la couleur rose. D’après nos informations, la campagne « tease » d’ores et déjà sur le prochain temps fort : le mois de l’estimation !