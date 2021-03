« Le mouvement des hausses des prix de l’immobilier se poursuit en ce début d’année », Michel Mouillart

Mon Podcast Immo reçoit Michel Mouillart, professeur d’Economie

Où va le marché de l’immobilier ? C’est la question que l’on se pose aujourd’hui dans MonPodcastImmo. Il y a tellement d’études, de baromètres, d’observatoires qui sortent en ce moment que l’on a vraiment de quoi être perdu. Est-ce que les prix montent ? Est-ce qu’ils baissent ? Est-ce qu’ils vont d’effondrer ? Est-ce que les banques réouvrent les robinets du crédit ? Pour y voir le plus clair possible sur la conjoncture, MySweetimmo vous a concocté un nouveau rendez-vous exclusif.

Michel Mouillart passe au crible les indicateurs de l’immobilier

Chaque mois, Michel Mouillart, professeur d’Economie, directeur scientifique de l’Observatoire Crédit Logement, et porte-parole du baromètre LPI-SeLoger passera en revue les grandes indicateurs du marché : les chiffres de la constructions neuves, ceux des ventes dans l’ancien, les chiffres de la production de crédit, les conditions de crédit et de taux d’intérêt et bien entendu les prix. La tendance en début mars ? « Le mouvement des hausses des prix de l’immobilier se poursuit en ce début d’année dans toutes villes de plus de 100 000 habitants ».

