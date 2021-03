Lady Gaga : Son ancien deux pièces à New-York est à louer pour 1680 €/mois

Vous cherchez un appartement à louer à New-York ? L’ancien deux pièces de Lady Gaga, dans le Lower East Side, est disponible pour 2 000 dollars par mois, soit environ 1 682 €. La chanteuse l’occupait avant de devenir célèbre et de s’installer sur la côte Ouest des Etats-Unis.

Elle n’était pas encore Lady Gaga !

Avant de devenir une icône planétaire, de baigner dans les strass et des paillettes, Stefani Joanne Angelina Germanotta, alias Lady Gaga, a comme beaucoup d’artistes rongé son frein et galéré … Elle a vécu à l’époque, durant 3 ans, dans un modeste deux pièces, situé 176 Stanton Street, dans le Lower East Side de Manhattan, à New-York, composant en toute discrétion et espérant sûrement devenir l’immense star qu’elle est aujourd’hui.

Un deux pièces simple mais lumineux

Cet appartement, simple et plutôt lumineux, comprenait une cuisine ouverte, équipée (sans lave-vaisselle) en acier inoxydable, une chambre séparée d’un salon et une salle de bains. Elle payait un loyer de 1 100 dollars par mois, soit 925 euros. Ce deux pièces en bon état est aujourd’hui proposé à la location pour 2 000 dollars par mois, soit environ 1 682 €. L’annonce immobilière ne précise pas la surface et stipule que deux mois de location sont “offerts”.

Suite à l’immense succès en 2009 avec son album « The Fame Monster », celle qui a explosé dans le film de Bradley Cooper « A Star Is Born »​, a déménagé pour un appartement plus cosy et plus chic, au sud de Central Park. Montant du loyer cette fois : 22 000 dollars par mois.

Plusieurs résidences en Californie

Même si la star internationale passe le plus clair de son temps en Californie, à Malibu, où elle a acheté plusieurs résidences, celle qui est à la tête d’une fortune estimée à 320 millions de dollars, soit environ 269 millions d’euros, n’a jamais renié ses origines new-yorkaises. En 2018, elle s’est offert une maison de 1 000 mètres carrés pour la modique somme de 22 millions de dollars dans le quartier chic de Chelsea, dans la grande Pomme.

