Logement : In’li lance son troisième appel à projets auprès des start-up pour intégrer in’li Lab, son incubateur

In’li lance son troisième appel à projets auprès des start-up travaillant sur des solutions innovantes pour le logement. Vous êtes intéressé ? Candidatez du 12 avril au 16 mai. Les lauréats seront annoncés le 11 juin prochain…

Depuis 2018, in’li, filiale dédiée au logement intermédiaire du Groupe Action Logement, a souhaité soutenir et accélérer l’innovation dans le domaine du logement pour toujours mieux répondre aux besoins de ses locataires, des demandeurs de logement et de ses partenaires dans leur ensemble. Depuis sa création, in’li Lab a accueilli une dizaine de start-up qui ont notamment développé des solutions innovantes dans des domaines variés : de la numérisation d’une résidence en BIM accessible par tous à la signature dématérialisée via la blockchain, du développement de solutions de coliving à la gestion optimisée des eaux pluviales ou encore l’optimisation de la performance énergétique des bâtiments notamment avec l’individualisation des frais de chauffage.

Lancement du troisième appel à projets d’in’li Lab

Forte de cette première expérience réussie et déterminée à toujours davantage innover, in’li lance un nouvel appel à projets qui s’adresse à toutes les start-up porteuses de projets innovants dans les domaines suivants : immobilier (nouveaux produits et services), relation client, data, RSE et développement durable, construction (nouveaux modes, équipements ou matériaux) et smart building. Plusieurs critères permettront au jury de sélectionner les quatre lauréats : innovation et originalité du concept, bonne connaissance du marché et des besoins des utilisateurs, efficacité opérationnelle, maturité du projet…

Les 4 lauréats connus le 11 juin

Les start-up peuvent télécharger le dossier de candidature du 12 avril au 16 mai sur https://inli.com/inli/inli-lab les dossiers seront évalués du 17 au 28 mai et les pitchs des projets sélectionnés se dérouleront les 7 et 8 juin.

Les lauréats seront annoncés le 11 juin prochain et leur incubation au sein du in’li Lab débutera le 1er septembre. Ils seront hébergés gratuitement dans un espace de co-working au sein du siège de l’entreprise à La Défense et disposeront de conditions idéales de réussite et d’un écosystème unique propice à leur expérimentation et leur développement.