Une œuvre d’art à la maison pendant le confinement

L’artiste peintre Olivier Masmonteil évoque l’opération « Une oeuvre à la maison » au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

L’artiste Olivier Masmonteil reçoit Ariane Artinian dans son atelier à Saint-Ouen et raconte comment il a eu l’idée de lancer l’opération « une œuvre à la maison » à l’annonce du 3ème confinement. Le principe ? Vous repérez une œuvre qui vous plait dans un rayon de 10km de votre domicile, vous faites une déclaration passionnée à son auteur. Et vous aurez peut-être le plaisir de le voir débarquer pour accrocher l’œuvre chez vous pendant la durée du confinement. Sweet, sweet, sweet…

Extraits choisis de l’interview Mon Podcast Immo d’Olivier Masmonteil.

Sur le confinement

« Depuis un an, on est tous confiné. J’ai choisi de me retirer depuis un an dans mon atelier. Cela m’a permis de travailler. Mais j’ai essayé de chercher une nouvelle manière de promouvoir, de diffuser l’art vu que les expositions étaient annulées pendant cette pandémie. »

« J’ai décidé de voir le bon coté des choses et de réinventer mon métier. »

Sur l’art

« Il n’y a pas de bons ou de mauvais artistes, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises peintures. Il y a juste des gens qui font des propositions, qui essaient de se dépasser. Après, c’est le temps qui fera le tri. Le temps est notre seul juge. »

« Ma devise ? Si tu ne fais pas partie de la solution, c’est que tu fais partie du problème. Depuis tout petit , quand on me met une contrainte, j’essaie de voir comment je peux la contourner. C’est un peu le rôle de l’artiste de contourner les contraintes. »

« L’œuvre d’art c’est quelque chose qui peut se faire très discret. On peut vivre à coté, on sait qu’elle est là mais on n’est pas forcément obligé s’y porter attention. Et puis, par certains moments, on a le regard qui s’y perd elle vient vous solliciter, vous interroger à certains moments de votre vie. »

Sur l’opération « Une œuvre à la maison »

« Au 3ème confinement quand le couperet est tombé, je me suis dit on va transformer la France en artothéque, on va proposer aux gens de vivre avec une œuvre. »

Le principe est simple : vous choisissez une œuvre dans un rayon de 10 km de votre domicile , vous partagez la raison pour laquelle vous aimeriez avoir cette œuvre chez vous. Et vous aurez peut-être le plaisir l’avoir sur vos murs pendant deux mois.

Ce matin, j’ai installé une de mes œuvres chez un jeune couple qui vient de s’installer dans le 18ème (à moins de 10 km de mon atelier à Saint Ouen). Je leur ai dit prenez en soin, je viens la rechercher dans 2 mois.

Une centaine d’artistes participent à l’opération undans toute la France. Vite, rendez-vous sur Instagram pour choisir la vôtre.

