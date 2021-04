Crédit immobilier : Les délais de traitement dans les banques s’allongent …

Après un mois de mars marqué par une très forte demande de crédit et la mise en place d’un 3e confinement, les délais de traitement des demandes de crédit s’allongent.. Dans ce contexte, anticipez la préparation de votre dossier de prêt afin de respecter au maximum les délais de conditions suspensives…

En avril, après un mois de mars avec des taux record, certaines banques ont remonté faiblement leur barème (+ 0,05 % à + 0,10 %). Ces quelques hausses isolées peuvent être liées à la volonté de certaines banques de réguler les flux de dossiers de crédits, ou de ne capter que les meilleurs dossiers, souvent moins concernés par ces remontées.

Pour autant, pour les meilleurs profils, les taux affichés sont négociables et on peut emprunter à moins de 1 % sur toutes les durées : 0,50 % sur 15 ans, 0,75 % sur 20 ans et 0,90 % sur 25 ans. Les taux moyens sont de 1 % sur 15 ans, 1,20 % sur 20 ans et 1,40 % sur 25 ans

« Actuellement les banques adaptent leur barème en fonction de leurs capacités de traitements des dossiers, mises à mal par le nouveau confinement et les changements de dates de vacances qui ont contraint une partie du personnel des banques à se mettre à 100 % en télétravail ou en congés, alors que beaucoup de dossiers avaient été transmis ces dernières semaines. mais ces remontées de taux pourraient ne plus être à l’ordre du jour lorsque les flux auront été traités… » analyse Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Un allongement de durée de traitement dans les banques…

Dans un contexte de taux historiquement bas, dans certaines régions et notamment en Ile-de-France, des niveaux records en termes de délais de traitement dans les banques sont actuellement constatés… Deux raisons cela :

Il y a eu beaucoup de demandes de prêt en mars et en avril en lien avec une très bonne dynamique du marché immobilier

La période de confinement a entraîné des perturbations et une désorganisation au sein du personnel des banques qui a dû prendre des congés supplémentaires ou être davantage en télétravail, entrainant parfois un manque d’effectifs.

Optez pour un délai de conditions suspensives d’obtention de prêt de 60 jours

« Actuellement, dans certaines banques, les délais sont parfois de 2 à 3 semaines pour obtenir un accord de principe sur le dossier, et jusqu’à 1 mois pour avoir une proposition ferme. L’émission des offres de prêt peut prendre encore 2 à 3 semaines. Dans ce contexte, il est recommandé d’avoir un délai de conditions suspensives d’obtention de prêt de 60 jours. Celles-ci pourront être tenues à condition de bien anticiper son projet et de déposer son dossier rapidement après la signature du compromis de vente, afin de tenir compte des délais de réponse des banques » explique Sandrine Allonier, directrice des études de Vousfinancer.

A noter : Les conditions suspensives sont des clauses indiquées dans le compromis de vente qui peuvent annuler une transaction immobilière sans pénalité en cas de non-réalisation. Elles ont pour but de protéger les acquéreurs ou les vendeurs en cas d’imprévu tels qu’un refus de prêt de la part de la banque. La condition suspensive d’obtention du crédit permet aux particuliers qui achètent leur logement à l’aide d’un prêt de ne l’acheter que s’ils obtiennent leur prêt dans un certain délai, auparavant 45 jours, mais désormais 60 jours. Le montant, la durée et le taux maximum du prêt sont aussi indiqués dans le compromis de vente. Cela permet aussi au vendeur de s’assurer que l’acheteur fera tout pour obtenir son crédit dans les temps, même si bien souvent, cela ne dépend pas de lui…

Les conseils de Vousfinancer pour obtenir son financement dans les temps

Conseil n°1 : Lors de la signature du compromis de vente, demander un délai de conditions suspensives de 60 jours. Au pire, en cas de soucis, il sera possible d’obtenir une prorogation pour allonger le délai des conditions suspensives si un accord a déjà obtenu et si l’émission de l’offre de prêt est en cours.

Afin de ne pas perdre de temps et de pouvoir envoyer le dossier à la banque dès la signature du compromis, il est indispensable de faire valider et certifier sa capacité d'emprunt dès la naissance de son projet et préparer le montage de son dossier en amont, au moment des premières visites de biens.