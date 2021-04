Quitter les capitales, les atouts d’Aix-Marseille-Provence pour réussir

Philippe Stéfanini, directeur général Provence-Promotion-Invest est l’invité de Mon Podcast Immo.

Avec la crise sanitaire, le mouvement de délocalisation s’est accéléré. Territoire connecté en pleine efferverscence, la métropole d’Aix-Marseille attire de plus en plus d’entrepreneurs et de startupers qui veulent réconcilier vie professionnelle et aspirations personnelles pour eux-mêmes et leurs salariés. Bureaux, logements, emplois mais aussi accès aux investisseurs, Philippe Stéfanini, directeur général de la frenchtech Provence-Promotion -Invest in Provence fait le point sur les atouts de son territoire au micro de Mon Podcast Immo.

