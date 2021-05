Nexity signe une convention avec les restos du cœur en faveur du logement pour tous

Christian Dubois, Président de Nexity Non Profit et Patrice Douret, Président des Restos du Cœur, ont signé ce jour une convention de partenariat s’inscrivant dans les objectifs du Plan quinquennal pour le Logement d’abord.

Faciliter l’accès au logement des personnes en difficulté

Depuis sa création en 2018, la filiale Non Profit de Nexity, mène des actions pour répondre aux besoins résidentiels des plus précaires. Dans la continuité de cette démarche, Nexity se mobilise aux côtés des Restos du Cœur pour offrir des possibilités de logements aux personnes en grande difficulté. Cet engagement porte notamment sur la remise en location à des loyers accessibles des logements vacants détenus dans son portefeuille d’administration de biens et sur la production de pensions de famille. Le Groupe accompagne également toute initiative d’accès au logement, notamment dans le cadre d’opérations d’urbanisme transitoire.

Dans le cadre de ses actions de réinsertion, les Restos du Cœur considèrent que disposer d’un toit est une étape élémentaire de l’insertion sociale. De l’hébergement d’urgence à l’accompagnement vers une location stable, l’objectif est d’avoir à terme un logement pérenne dans lequel la personne retrouvera une totale autonomie.

L’action de Nexity Non Profit sur la mobilisation du parc vacant se fera en particulier sur les zones les plus tendues, et dans un premier temps, en Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA, pour s’étendre par la suite à tout le territoire.

Mobiliser les dispositifs « Louez abordable et ANAH »

Afin d’aider à la remise à la location de logements à des fins sociales, Nexity s’engage à mettre en avant auprès de ses clients, les dispositifs mobilisés dans le cadre du plan Logement d’abord, et notamment :

Les dispositifs d’intermédiation locative Solibail et Louer Abordable visant à faire bénéficier d’une déduction fiscale un propriétaire louant son bien à un loyer maitrisé, social ou très social

Les dispositifs proposés par l’ANAH aux propriétaires bailleurs (dispositif fiscal Louer Abordable, prime d’intermédiation locative, aides aux travaux de rénovation énergétique dans le cadre du programme Habiter Mieux).