Crédit immobilier : Digit RE Group propose aux acquéreurs l’attestation de solvabilité pour crédibiliser leur offre d’achat

Digit RE Group propose aux acquéreurs d’en passer par la case « attestation de solvabilité ». Un service qui permet un gain de temps et de confiance autant pour les conseillers, les vendeurs et les acquéreurs !

Toujours dans l’objectif d’être un accélérateur de solutions digitales pour ses réseaux et ses clients, Digit RE Group et ses marques (Capifrance, Optimhome et Drimki), soit 5 500 conseillers, ont maintenant la possibilité de fournir une attestation de solvabilité grâce aux 6 courtiers immobiliers partenaires qui les délivrent : CAFPI, Meilleurs Taux, Ace Crédit, Empruntis, Immoprêt et La Centrale de Financement.

Une offre “gagnant-gagnant”

Cette attestation de capacité d’emprunt permettra un gain de temps et de confiance considérable, autant pour les conseillers, les vendeurs et les acquéreurs. Grâce à l’attestation de solvabilité, le conseiller pourra ainsi crédibiliser l’offre d’achat d’un potentiel acquéreur, rassurer le vendeur en lui garantissant un acheteur solvable et sécuriser la transaction future en s’assurant du bon montage du dossier.

Comment ça fonctionne ?

Tout simplement, lorsque l’acheteur est prêt à formaliser une offre, le conseiller transmet ses coordonnées avec son accord à un des courtiers partenaires. Ce dernier étudie le dossier avec le potentiel acquéreur et lui remet ainsi un certificat de faisabilité. L’acheteur peut ainsi fournir l’attestation de solvabilité au conseiller. Une fois transmise au vendeur, celui-ci sera rasséréné sur le sérieux de l’offre.

“Les attestations de solvabilité ont le vent en poupe chez les courtiers depuis plus d’un an maintenant. DIGIT RE Group est le premier groupe immobilier à proposer à l’ensemble de ses conseillers la possibilité de réaliser une attestation de solvabilité en partenariat avec 6 courtiers immobiliers. A l’ère du numérique, nous avons à cœur de proposer à nos conseillers et, indirectement à leurs clients, des solutions innovantes, digitales et qui permettent de simplifier et d’optimiser le montage des dossiers. C’est un nouveau service gagnant-gagnant pour l’ensemble des parties prenantes !”, explique Emmanuel David, Directeur Marketing Digital Groupe Digit RE.