« Prendre la direction générale en pleine crise sanitaire, un challenge que je ne regrette pas », Julie Bachet, VousFinancer

En acceptant de reprendre la direction de Vousfinancer, je savais que le challenge allait être de taille, mais en arrivant en plein confinement, j’ai compris qu’il allait être immense et que les attentes étaient bien plus fortes encore… Mais alors que cette situation de crise aurait pu me décourager, elle a, à l’inverse, décupler mon énergie et ma volonté d’accompagner au mieux, nos clients bien sûr, mais surtout les entrepreneurs à la tête de nos 200 agences, qui nous ont fait confiance en rejoignant notre réseau.

Un an après son arrivée chez VousFinancer, réseau d’agence de courtier en crédit, Julie Bachet fait le point.

Julie Bachet, 40 ans, a rejoint le Groupe Assu 2000 en tant que directrice générale du réseau d’agences de courtage en crédit Vousfinancer. Titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et diplômée de l’ICH, institut de droit et d’économie appliqués à l’immobilier, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Julie Bachet a effectué tout son parcours au sein de l’univers bancaire. Après 12 ans au Crédit Foncier à différents postes dont celui de directrice des Grands partenaires (courtiers, agents immobiliers, promoteurs…) elle entre à la Caisse d’Epargne Ile-de-France en janvier 2016 en tant que directrice régionale adjointe avant de faire le choix de rejoindre le monde de courtage immobilier.

Une prise de poste dans contexte si particulier

Si être chef d’entreprise à l’heure de la crise sanitaire n’est pas chose aisée, reprendre les rênes d’un réseau de franchisés, dans un contexte d’incertitude économique et à un moment où les possibilités de rassembler les équipes sont limitées, l’est encore moins.

Pour autant Julie Bachet n’a pas hésité à quitter le monde bancaire pour relever ce challenge il y a tout juste un an. Cette prise de poste dans contexte si particulier a été l’occasion pour elle de mettre rapidement le pied à l’étrier, sans aucun regret : « En acceptant de reprendre la direction de Vousfinancer, je savais que le challenge allait être de taille, mais en arrivant en plein confinement, j’ai compris qu’il allait être immense et que les attentes étaient bien plus fortes encore… Mais alors que cette situation de crise aurait pu me décourager, elle a, à l’inverse, décupler mon énergie et ma volonté d’accompagner au mieux, nos clients bien sûr, mais surtout les entrepreneurs à la tête de nos 200 agences, qui nous ont fait confiance en rejoignant notre réseau. Ils comptent sur nous pour les soutenir en cette période difficile et poursuivre le développement d’outils, de solutions et de notre réseau », explique-t-elle.

La Covid a engendré une digitalisation accrue de l’activité

Ainsi durant cette année mouvementée, Julie Bachet, avec le soutien des équipes du siège, mais aussi des franchisés, a impulsé de nouveaux chantiers stratégiques et développer des outils permettant une digitalisation accrue de l’activité, rendue indispensable dans le contexte actuel et permettant à l’ensemble des 650 conseillers de travailler plus efficacement avec leurs clients et leurs partenaires bancaires.

Une première année a été très riche mais il y a encore beaucoup à faire…

« Nous avons mis à profit les périodes de confinement, avec relativement moins d’activité, pour travailler sur nos process, lancer de nouveaux projets, développer des outils et mettre en place des partenariats pour nous permettre de diversifier et digitaliser notre activité. Cette première année a été très riche mais il y a encore beaucoup à faire… J’espère pouvoir rapidement rassembler l’ensemble de notre réseau. Ne pas pouvoir rencontrer en visu chaque personne du réseau Vousfinancer a été un manque cette année car même la meilleure des Visio ne remplace pas l’échange et le contact humain », conclut Julie Bachet.