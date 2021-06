Beanstock lève 2,5 millions d’euros pour booster l’investissement locatif

Beanstock annonce une levée de fonds de 2,5 millions d’euros, menée par Axeleo Capital, spécialiste de la Proptech européenne, Realty Corporation et deux Business Angels, Oscar Pierre, fondateur et CEO de Glovo et Jean-Charles Samuelian, fondateur et CEO d’Alan.

Après avoir fait leurs armes au sein de la licorne Glovo, Emma Malha et Alexandre Fitussi ont souhaité rendre l’investissement locatif accessible au plus grand nombre en créant la première plateforme digitale d’investissements locatifs en Europe. Lancée il y a tout juste un an, la société a déjà accompagné plus d’une centaine de clients dans leur projet d’investissement locatif.

Réinventer le parcours d’investissement locatif

La création d’un patrimoine immobilier est trop souvent perçue comme un parcours du combattant réservé à une minorité privilégiée ou expérimentée. Face à ce constat, Beanstock s’est fixée une mission : donner à tous les particuliers qui le souhaitent les clés pour financer, acheter et gérer des biens d’investissement grâce à un parcours entièrement digitalisé.

De la recherche de bien à la gestion locative, en passant par l’obtention de crédit immobilier, l’objectif est de faire en sorte que chaque investisseur Beanstock soit accompagné à chaque étape de son parcours d’investissement.

En un an, Beanstock a traité un volume de transactions de plus de 10M€ et connaît une croissance mensuelle à deux chiffres qui prouve la résilience du secteur dans ce contexte et l’appétit pour sa digitalisation. Des performances qui ont convaincu ces investisseurs à participer à cette première levée de fonds pour la start-up de 2,5M€ : “Dans un contexte où l’investissement locatif devient une alternative à l’acquisition d’une résidence pour créer son patrimoine, l’équipe d’investissement d’Axeleo a été convaincue par la vision des fondateurs de Beanstock de rendre l’investissement immobilier simple et accessible grâce à l’accompagnement complet des projets. La double expertise du marché de l’immobilier et d’une stratégie go-to-market B2C est un avantage indéniable pour proposer l’offre la plus en adéquation avec le marché.” indique Eugénie Martinez, Associate chez Axeleo Capital.

Accélérer l’expansion géographique et le développement technologique

Avec cette levée de fonds, Beanstock entend poursuivre le développement technologique de sa plateforme afin de réinventer l’expérience utilisateur tout en fournissant le service d’accompagnement le plus complet et le moins cher du marché.

“Grâce à des algorithmes qui analysent des milliers de données immobilières disponibles sur le marché, Beanstock est capable d’estimer avec précision la valeur immobilière et locative d’un bien afin de calculer la rentabilité de chaque projet d’investissement et son potentiel de plue-value” explique Alexandre Fitussi, co-fondateur de Beanstock. “Investir dans la collecte et l’analyse de données grâce à cette levée de fonds est hautement stratégique pour nous qui souhaitons traduire le potentiel financier du marché locatif quel que soit le niveau de connaissance initial du client. »

Beanstock compte également accélérer l’expansion de son offre au reste de la France pour faire tomber les barrières géographiques et élargir le marché de l’investissement locatif. L’entreprise, qui propose actuellement 50 projets d’investissement continuellement sur le site, a pour ambition de passer à 300 projets grâce à une couverture des plus grandes villes de France d’ici fin 2021 : Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes, Rennes, Montpellier, Strasbourg.

“L’expérience acquise chez Glovo par Emma et Alex en expansion géographique et en acquisition B2C est un actif inestimable pour le développement de Beanstock. L’équipe fondatrice de Beanstock incarne parfaitement les valeurs de Glovo, notamment le souci de s’appuyer sur la technologie pour proposer à toutes les parties prenantes une expérience incomparable aux alternatives existantes” commente Oscar Pierre, co-fondateur et CEO de la licorne espagnole Glovo.