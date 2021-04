Une nouvelle plateforme complète pour les investisseurs locatifs

Primo-accédants et investisseurs locatifs : le tour de France des grandes villes !

Beanstock est une plateforme véritablement complète pour les investisseurs locatifs non professionnels qui ont besoin d’une solution 360, de la recherche à la gestion, grâce à un pack de services inédits. L’objectif de son confondateur et PDG Alexandre Fitussi ? Décomplexifier l’investissement locatif. Il présente sa start up au micro de Fred Haffner pour Mon Podcast Immo.

… depuis son canapé

Avant de créer sa start up immobilière, Alexandre Fitussi a été Manager général de la licorne espagnole Glovo, spécialiste dans la livraison de produits multi-catégories. Juste après la validation de sa période d’essai chez Glovo, désireux de se lancer passer le cap de devenir propriétaire, Alexandre s’est alors tourné vers l’investissement locatif, il a pu en découvrir les rouages mais également ses freins : la création d’un patrimoine immobilier est largement perçue comme un parcours du combattant réservé à une minorité privilégiée ou expérimentée.

Il s’associe alors à Emma Malha rencontrée chez Glovo et qu’il décrit comme son âme sœur professionnelle pour créer Beanstock, en 2020.

La start-up s’est fixée pour mission de donner aux particuliers qui le souhaitent, les clés pour se construire et gérer facilement un patrimoine, même sans la moindre connaissance en immobilier … et depuis son canapé.

