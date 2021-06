Crédit immobilier : Pretto recrute 100 experts en crédit immobilier et renforce son équipe de direction

Après avoir fortement investi dans nos équipes produit, tech et data, afin de proposer une expérience fluide et personnalisée à chaque acheteur, nous disposons de fondations très solides pour accompagner plus d'emprunteurs. C'est pourquoi nous ouvrons autant de postes pour soutenir notre développement.

Après avoir réalisé + 50 % entre 2019 et 2020, Pretto ambitionne de doubler sa croissance en 2021. Pour atteindre son ambition, la fintech recrute 100 experts en crédit immobilier dans les 12 prochains mois à Paris et à Nantes.

Numéro 1 du crédit immobilier en ligne en France, Pretto.fr compte aujourd’hui plus d’un demi-million de visiteurs uniques par mois et 60 000 simulations personnalisées mensuelles – soit 700 000 par an. Après avoir signé 10 nouveaux partenariats bancaires depuis début 2021, la fintech entretient des relations avec plus d’une cinquantaine de banques.

Forte de plus d’un milliard d’euros de crédit financés en 4 ans, Pretto a décidé d’accélérer sa croissance après avoir réalisé +50 % entre 2019 et 2020 malgré la crise. Pour l’année 2021, l’entreprise vise un doublement de son chiffre d’affaires. Pour se donner les moyens de son ambition, Pretto recrute 100 experts en crédit immobilier.

« Après avoir fortement investi dans nos équipes produit, tech et data, afin de proposer une expérience fluide et personnalisée à chaque acheteur, nous disposons de fondations très solides pour accompagner plus d’emprunteurs. C’est pourquoi nous ouvrons autant de postes pour soutenir notre développement » déclarent Pierre Chapon et Renaud Pestre, fondateurs de Pretto.fr.

David Jullo, plus de 14 années d’expérience chez des géants de la Tech, dont Google et Microsoft

Signe de son ambition dans le développement de ses équipes commerciales, Pretto accueille David Jullo, en tant que Chief Sales Officer.

« Notre principal enjeu est de continuer à déployer notre service à grande échelle, tout en préservant la qualité de notre activité pour les clients que nous accompagnons. David a une grande expérience de l’hypercroissance sur des marchés complexes, et dans des organisations de renommée mondiale : nous sommes fiers qu’il ait accepté de nous rejoindre au poste de CSO », déclare Pierre Chapon.

David Jullo a une expérience de plus de 20 ans dans la vente, dans les secteurs de l’agroalimentaire, puis dans la tech. Après une première expérience dans le trading international de produits agroalimentaires, il fonde FIFEX, marketplace de produits agroalimentaires en 1999 avant de la revendre à EfoodManager (2002).

Il s’oriente alors dans le secteur de la Tech, en rejoignant C-Log International en 2003, où il devient Directeur stratégie et vente. Il quitte l’entreprise en 2007 pour rejoindre Oracle comme Directeur des ventes France, puis est promu Directeur Europe du Sud, au siège Europe à Dublin. En 2014, il devient Directeur EMEA Stratégie des ventes chez Google, avant de créer l’organisation Digitale Sales EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez Microsoft en 2016, avec notamment le recrutement de 800 personnes en 18 mois. En plus de ses fonctions chez Microsoft, il est à l’initiative de la French Tech en Irlande, dont il est le Président depuis 2016.

« Mes valeurs personnelles s’alignent avec celles des fondateurs. Offrir un cadre de travail enrichissant, développer les compétences de nos équipes et fournir le meilleur service possible pour nos clients font partie de mes principales convictions. Pretto a un très grand potentiel sur un important marché » déclare David Jullo.

« L’arrivée de David témoigne aussi de l’attractivité de l’écosystème tech français, qui devient de plus en plus mature. En plus de leur capacité à attirer des capitaux, les scales-up françaises attirent des talents internationaux, en particulier passés par les GAFAM. Des facteurs déterminants pour leur croissance », analysent Pierre Chapon et Renaud Pestre, fondateurs de Pretto.

Une croissance portée par l’évolution du marché et des attentes des consommateurs

Marché porteur et digitalisation

L’attachement des Français à l’immobilier se confirme, malgré un contexte mouvementé : plus d’un million de transactions immobilières ont été conclues en 2020, ce qui en fait la 2ème meilleure année jamais observée – en dépit de la crise sanitaire, des confinements et du resserrement des conditions de crédit. Preuve supplémentaire que le marché résiste à la crise, sur un an, à fin février 2021, le million de transaction est encore dépassé, avec 1,08 million de logements anciens vendus en France selon les Notaires de France.

En parallèle, les consommateurs cherchent de plus en plus l’accompagnement d’un tiers dans leur recherche de financement : le courtage immobilier représente plus de 35 % des prêts accordés par les banques, contre 15 % il y 10 ans, selon une étude de l’Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits* (APIC). L’engouement pour l’accompagnement d’un courtier en crédit est encore plus marqué chez les jeunes, le courtage représentant plus de 65 % des emprunts chez les moins de 35 ans.

Déjà porté par ce segment des jeunes emprunteurs, mais aussi accéléré par la situation sanitaire et les confinements de 2020, le numérique s’impose sur l’ensemble du marché du crédit immobilier.

Vers une plateforme ouverte

Capitalisant sur son savoir-faire technologique et opérationnel, Finspot, la société mère de Pretto a lancé une offre à destination des acteurs bancaires et du monde de l’immobilier (banques, assurances, promoteurs immobiliers…). Sa mission : accélérer leur transformation numérique et optimiser la prise en charge et le traitement des projets de crédit immobilier, pour une expérience simplifiée.

« Nous opérons sur un vaste marché, et les fondations que nous avons mises en place nous permettent de voir plus loin : nous souhaitons devenir la plateforme de référence du crédit immobilier en France » déclarent Pierre Chapon et Renaud Pestre.

*publiée en juillet 2019