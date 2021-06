Seb de Lavison (Solustone) : « Nous achetons temporairement les biens des propriétaires en difficulté »

Mon Podcast Immo reçoit Seb de Lavison, Fondateur de Solustone

Que faire quand on ne peut plus payer son crédit immobilier ? Plutôt que revendre ou laisser son bien à la banque, Solustone rachète provisoirement votre maison ou appartement et vous aide à traverser cette mauvaise passe. Seb de lavison, son fondateur, explique son concept à Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste Solustone ?

Seb de Lavison : Notre objectif est de faciliter le retour à meilleure fortune des propriétaires en difficulté financière et ayant besoin de dégager des liquidités. Pour ce faire, nous réalisons un achat temporaire d’immobilier à la personne en difficulté, nous l’accompagnons ensuite pour faciliter son retour à meilleure fortune. A la fin de l’accompagnement, nous lui revendons son bien immobilier.

Mon Podcast Immo : D’où vient cette idée ?

Seb de Lavison : J’ai commencé à travailler en 2007, j’ai passé 5 ans aux États-Unis dans une entreprise bancaire. Mon premier emploi a été de surveiller l’exposition des subprimes de la banque pour laquelle je travaillais. Par la suite, je suis rentré en France et j’ai monté une agence de marketing. L’année dernière, au moment où la crise sanitaire a éclaté, les médias ont très vite abordé les répercussions économiques de cette pandémie. Cela a été pour moi le flashback de ces années 2007 à 2012, où l’on voyait dans les journaux nombre de personnes se faire mettre à la porte de leur logement. J’ai donc commencé à réfléchir à un nouveau modèle de société venant en aide à ces propriétaires en difficulté.

Mon Podcast Immo : La philosophie de la banque pour laquelle vous travailliez est l’opposé de votre philosophie actuelle …

Seb de Lavison : Effectivement, c’est assez drôle puisque en 2007 j’étais presque plus intéressé par l’émergence de ce que nous commencions à appeler l’impact investing que par mon métier de banquier. Malgré tout, cela a été une très bonne école mais il y a effectivement un grand écart entre mon ancienne activité et mon métier actuel chez Solustone.

Mon Podcast Immo : Comment aidez-vous les propriétaires en difficulté ?

Seb de Lavison : En achetant le bien immobilier de la personne en difficulté, nous libérons des liquidités. Ce besoin en liquidité n’est qu’une conséquence, nous essayons de remonter à la cause. En fonction de la situation nous accompagnons ces propriétaires et facilitons leur rebond jusqu’au moment où ils peuvent racheter leur bien immobilier.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre cible ?

Seb de Lavison : Nous nous adressons à tout type de propriétaire (propriétaire de sa résidence principale, un commerçant, un artisan). Il faut savoir que lorsque nous intervenons, nous réalisons un achat temporaire mais la personne reste occupante de son bien.

Mon Podcast Immo : Pouvez-vous développer le terme « achat temporaire » ?

Seb de Lavison : Quelqu’un a besoin de liquidités, nous lui achetons son bien sur une période courte (jusqu’à 5 ans maximum). Nous achetons le logement en signant un acte authentique chez le notaire en intégrant un élément encadrant l’occupation du bien et un élément sur une faculté de rachat, qui va permettre à ce vendeur initial de racheter son bien immobilier.

Mon Podcast Immo : Si votre client ne peut pas racheter son bien au bout de 5 ans, que se passe-t-il ?

Seb de Lavison : Notre objectif est d’aller au bout de la démarche, nous sommes solidaires mais également équitables. Dans le métier que nous exerçons, dans une approche de gestion du risque des opérations immobilières, nous achetons un bien à un prix décoté. C’est-à-dire que si la personne ne peut pas racheter son bien, potentiellement, nous pourrons revendre et empocher une plus-value. Ce n’est pas notre objectif, nous souhaitons être équitable. Lorsque nous revendons le bien, nous allons reverser un complément de prix au propriétaire initial. Nous récupérons notre investissement et notre commission pour avoir porté le bien et accompagné le propriétaire. Tout le complément sera reversé à cette personne et nous l’accompagnerons dans son relogement.

Nous avons besoin d’avoir un modèle de société vertueux puisque plus nous allons nous développer, plus nous pourrons aider des personnes et plus nous allons aider des personnes, plus nous pourrons nous développer.

Mon Podcast Immo : Vous vous adressez également aux professionnels de l’immobilier, expliquez-nous…

Seb de Lavison : Nous travaillons avec les intermédiaires, les conseillers, les mandataires, et nous nous positionnons en tant que partenaire. Ce sont des personnes souvent confrontées à des situations de vente difficiles, puisque des propriétaires vendent mais aimeraient une alternative. Le fait d’avoir Solustone comme partenaire, permet de nous avoir en tant qu’acheteur et de proposer une solution solidaire.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.