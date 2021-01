Crise sanitaire et crédit immobilier : 30% des propriétaires sont en difficulté pour honorer leur mensualité de remboursement

Crédit immobilier et crise sanitaire : 15% des prêts refusés en septembre et octobre

Les Français ont de plus en plus de mal à payer leur prêt et leur louer

En mai dernier, 17% des propriétaires affirmaient avoir du mal à rembourser leur crédit. Ce chiffre a grimpé à 30%, selon le dernier baromètre conso réalisée par Meelo. L’étude dévoilée en ce début d’année 2021 par la fintech spécialisée dans la lutte contre la fraude révèle, en effet, une forte augmentation des difficultés dans le remboursement des emprunts immobilier ou de paiement des loyers :

30% des propriétaires et 15% des locataires interrogés déclarent être en difficulté pour honorer leur emprunt immobilier ou payer leur loyer en ce début d’année. 20% des propriétaires interrogés comptent demander un report de remboursement et/ou des facilités de remboursement.

24% pensent réaliser un regroupement de crédits (conso, immobilier) pour baisser leur charge mensuelle.

12% des personnes interrogées ont perdu leur travail à cause de la crise

8% déclarent penser avoir recours à un dossier de surendettement auprès de la banque de France.

« Le baromètre Meelo montre à nouveau une dégradation de la situation financière réelle ou perçue des français. Au quotidien, on retient que le pouvoir d’achat se tend et que la consommation est portée par les petits financements ou l’aide des proches, analyse Laurent Kocinski, fondateur de Meelo. On constate surtout que les craintes pour l’avenir n’ont jamais été aussi fortes. A titre d’illustration, le nombre de dossiers de surendettement déposés à la Banque de France n’a jamais été aussi bas alors que 8% des ménages envisagent de s’y résoudre (contre 2,1% en mai 2020) ».

Et sont inquiets pour les mois qui viennent

62% des locataires peuvent encore payer leur loyer, 48% des propriétaires peuvent encore payer leur crédit

Si le pourcentage de personnes interrogées qui ont des difficultés pour payer leurs loyers et/ou honorer leur crédit immobilier reste identique au précédent baromètre, réalisé en octobre 2020, la situation inquiète de plus en plus les français : 23% des locataires et 22% des propriétaires interrogés ont peur de ne pas pouvoir payer leurs loyers ou honorer leurs emprunts immobiliers dans les prochains mois (Vs 21% et 17%, lors du dernier baromètre en octobre). 20% des propriétaires interrogés vont d’ailleurs demander un report de remboursement de leurs crédits immobiliers.

27% des personnes interrogées ont souscrit à un crédit à la consommation depuis le début de la crise sanitaire, dans la limite de 1000 euros dans un peu moins de la moitié des cas

Pour 47% d’entre elles, le crédit à la conso permet de boucler leurs fins de mois (factures, nourriture). Pour 21% des sondés, la crise les a plongés dans une situation encore plus précaire (chômage, mi-temps, autoentrepreneurs etc). 12% ont perdu leur travail à cause de la crise sanitaire.

51% n’ont pas souscrit à un crédit à la consommation depuis le début de la crise sanitaire

Si 45% ne rencontrent pas de difficultés financières, 23% ne veulent pas s’endetter, 19% considèrent que les banques prêtent difficilement en ce moment. Il existe une méfiance vis-à-vis des banques. D’ailleurs, 13% des sondés préfèrent emprunter auprès de leurs proches.

Le report des crédits en cours (prêts à la consommation ou automobile) est également une solution envisagée pour 18 et 16 % des répondants afin de pallier aux difficultés financières en ce début d’année.

24 % des répondants pensent quant à eux réaliser un regroupement de leurs crédits en cours pour alléger les charges mensuelles (chiffre stable par rapport au dernier baromètre réalisé). 8% des répondants pensent devoir néanmoins déposer un dossier de surendettement auprès de la banque de France, chiffre en hausse d’un point par rapport au dernier baromètre.

De plus en plus d’achats fractionnés

70% des personnes interrogées ont payé au moins un achat en plusieurs fois au cours de ces 3 derniers mois. Le paiement fractionné est surtout utilisé pour acheter du matériel multimédia (40%) ou des articles relatifs à la maison (32%).

Les chiffres ci-dessus émanent d’un sondage effectué en ligne par Diffusis France pour Les chiffres ci-dessus émanent d’un sondage effectué en ligne par Diffusis France pour Meelo entre le 27 décembre 2020 et le 06 janvier 2021 auprès d’un échantillon de 1267 personnes représentatif de la population nationale française selon la méthode des quotas. Mello est une fintech spécialisée dans l’identification des fraudes et la sécurisation des transactions financières et notamment des prêts bancaires.