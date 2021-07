Le Groupe ESPI et L’Institut de l’Engagement s’associent et concrétisent leur volonté d’agir ensemble

L’association de L’Institut de l’Engagement avec le Groupe ESPI (L’Ecole Supérieure des Professions Immobilières) permet à leurs lauréats d’intégrer des formations spécifiques

Ce partenariat marque la volonté des deux parties d’accompagner l’Institut de l’Engagement dans son développement et de contribuer au rayonnement du Groupe ESPI et de ses valeurs, en permettant à des lauréats de l’Institut de l’Engagement d’intégrer les formations proposées par le Groupe ESPI.

Cette diversification dans les recrutements de l’École permettra d’accueillir des jeunes porteurs de valeurs d’engagement et de citoyenneté aux parcours riches et originaux, d’impulser une nouvelle dynamique au sein de ses promotions d’étudiants en intégrant des jeunes créatifs et engagés et de pouvoir participer aux actions de l’Institut de l’Engagement.

Le Groupe ESPI réserve chaque année 5 places aux lauréats de l’Institut de l’Engagement et les exonère des frais de sélection et de scolarité pour toute la durée de leur cursus. L’Institut de l’Engagement veille à ce que chacun de ses lauréats soit accompagné et bénéficie de conseils personnalisés et de soutien dans son parcours.

« En signant ce partenariat, nous ouvrons à des jeunes engagés et animés par l’envie d’agir les portes d’une école tournée vers la recherche et l’innovation. Nous sommes convaincus que de cette rencontre entre l’Institut de l’Engagement et l’ESPI, entre des jeunes engagés et des experts passionnés, naîtront de nouvelles vocations et de nouvelles solutions» déclare Martin Hirsch, directeur de l’Institut de l’Engagement.

« Pour notre Groupe, rejoindre les partenaires de l’Institut de l’Engagement, c’est concrétiser notre volonté d’accueillir une grande diversité de jeunes prêts à s’engager sur la voie de l’excellence académique, tout en les préparant à embrasser une carrière professionnelle dans une famille de métiers que l’on réalise avec passion, volonté et engagement», explique Bernard Pinat, Directeur général du Groupe ESPI.