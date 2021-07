Romain Solenne (Promy) : 124 critères en 4 secondes pour aider promoteurs et propriétaires de foncier

Rendez-vous recrutement avec Proprietes-privees.com et Romain Cartier le 3 décembre à 10h30

Mon Podcast Immo reçoit Romain Solenne, Fondateur de Promy, au micro de Fred Haffner.

Mon Podcast Immo : Quel est le concept de Promy ?

Romain Solenne : Promy est une startup de la proptech qui révèle le vrai potentiel de votre propriété ou de votre terrain. L’objectif est de faciliter l’accès à l’information (data foncière, immobilière…) pour le particulier et même pour les professionnels de l’immobilier. Nous avons alors créé un outil multifonction qui permet en 4 secondes d’obtenir toutes les informations pertinentes sur un bien, gratuitement et sur l’ensemble du territoire.

Grâce à un algorithme que nous avons développé pendant plus de 2 ans, nous essayons de révéler le vrai potentiel du bien, de la propriété ou du terrain, avec la volonté de trouver des solutions pour faire de la promotion ou de la construction et permettre la multi comparaison avec les différents acteurs de ce marché.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre cible ?

Romain Solenne : Nous nous adressons aux particuliers, aux investisseurs, aux promoteurs, à toutes les personnes qui ont un vrai sujet d’immobilier. Nous considérons qu’il y a une réelle crise du logement en France et pour y remédier, il faut rendre accessible l’information.

Après avoir donné gratuitement les informations sur le bien souhaité, Promy repère s’il y a un potentiel de promotion et si c’est le cas, nous pouvons mettre en relation l’agent immobilier ou le particulier avec le promoteur.

Mon Podcast Immo : Quel est le modèle économique Promy ?

Romain Solenne : Le service est entièrement gratuit pour le particulier ou pour l’agent immobilier.

Le besoin actuel des promoteurs en France, est de trouver du foncier. Ils investissent des sommes considérables pour sourcer, aller sur le terrain, prospecter, pour finalement se retrouver au même endroit au même moment avec le même cahier des charges.

Promy a inversé le processus, nous créons le cahier des charges de A à Z, du projet de promotion, de construction qui est réalisable. Nous mettons à disposition sur une marketplace des promoteurs et constructeurs sélectionnés, référencés et audités, afin que chacun puisse répondre à cet appel d’offre et voir quel est le meilleur promoteur aux meilleures conditions. Sur Promy, vous ne retrouvez pas uniquement les prix de chaque acteur, nous intégrons également d’autres critères de décision.

Mon Podcast Immo : Quels sont ces critères de décisions ?

Romain Solenne : Aujourd’hui, lorsque l’on vend un bien à un promoteur, le seul axe de décision est le prix. Si un promoteur est plus cher, c’est souvent lui qui remporte le projet, mais cela n’est pas un réel gage de qualité, ce n’est pas forcément le bon promoteur par rapport au projet.

Promy a défini des critères de décision, il y en a plus de 124, avec des points positifs et des points négatifs. Par exemple, si le promoteur est éco responsable, il aura des points positifs et s’il ne l’est pas il en aura des négatifs.

Ces critères permettent de comparer les meilleures conditions, mais également de trouver la correspondance entre le promoteur et le projet pour accélérer et rendre des solutions concrètes dans le temps.

Mon Podcast Immo : Qu’apporte Promy aux promoteurs ?

Romain Solenne : Nous leur apportons deux choses. La première, nous leur mettons à disposition des outils permettant de centraliser toutes les informations au même endroit. Promy est le couteau suisse du foncier et de l’immobilier, au lieu d’aller sur une quarantaine de sources de données différentes, Promy rassemble tout au même endroit. En effet, en 4 secondes vous avez les informations foncières, les règlements des communes / des PLU, les prix de vente, la taille des parcelles, l’éligibilité à la fibre, le taux de pollution sonore, et beaucoup d’autres information.

Nous avons compilé des sources d’information différentes et différenciantes permettant à un promoteur de comprendre où il va et pourquoi il y va.

La seconde, à travers notre algorithme, nous mettons à disposition un bilan promoteur permettant aux promoteurs Promy de réfléchir aux projets fonciers et de savoir s’ils les intéressent et à quel prix d’acquisition. Au bout de trois jours, les deux meilleures propositions (les deux plus chères) sont retenues.

Mon Podcast Immo : Racontez-nous le développement de Promy…

Romain Solenne : Dans Promy on retrouve le terme de promesse, notre but est donc de répondre à une vraie promesse.

Nous avons directement constaté qu’il y avait un vrai marché et que beaucoup étaient friands d’accéder aux informations gratuitement et d’avoir la possibilité de comparer les promoteurs et d’inverser le rapport de force qui existe actuellement.

Le développement de la solution prend du temps puisqu’il faut la développer de ville en ville afin de répondre au besoin naturel.

Nous nous développons actuellement sur Lyon, Lille, Nice, Montpellier, Bordeaux, Rennes, Strasbourg.

Tous les promoteurs doivent se pré-inscrire sur la plateforme Promy, mais deviennent adhérant une fois que nous avons validé leur adhésion sous forme d’audit interne / externe, afin de garantir des promoteurs sérieux, fiables, compétents et cohérents.

