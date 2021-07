Philippe Boué (Fédération des Ascenseurs) : « Les ascenseurs se renouvellent et se connectent »

Mon Podcast Immo reçoit Philippe Boué, Président de la Fédération des Ascenseurs, au micro de Fred Haffner

Le parc d’ascenseurs en France est immense et nécessite une maintenance permanente et remise à niveau régulière. Philippe Boué, président de la Fédération des Ascenseurs (et PDG Schindler France) s’entretient avec Fred Haffner au sujet des défis technologiques, d’urbanisme et de dépenses énergétiques auquel son secteur doit faire face.

