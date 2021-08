Éric Valat : Il imagine une étoile à 5 branches pour mettre en valeur un programme de Tagerim

Tagerim Promotion a fait appel au sculpteur toulousain, Eric Valat, pour mettre en valeur L’Astral, une résidence de 5 bâtiments, composée de 107 logements allant du T1 au T5, organisés autour d’un îlot paysager et d’un jardin partagé comprenant une nurserie à plantes et un potager commun.

Symbole des nouvelles ambitions du promoteur, Tagerim a fait le choix de valoriser son projet en faisant appel à un artiste de la région: le talentueux sculpteur Eric Valat.

« L’idée de l’œuvre a pris forme avec le nom de cette promotion, explique Éric Valat, l’artiste à l’origine de la sculpture. Astral résonne avec lumière, étoile, et j’ai imaginé en croquis, puis en maquette, un astre, étoile à 5 branches dans une dynamique du sol vers le ciel, en appui sur une pointe, travaillée en facettes comme une pierre précieuse. »

Son souhait ? Que son œuvre devienne un lieu de partage et de dialogue

« L’étoile Astral de Tagerim, telle une météorite, atterrit dans le jardin et l’œuvre d’art rencontre les résidents dans l’écrin paysagé au pied des appartements. Je m’associe pleinement à la démarche du groupe Tagerim de mettre l’Art en connexion dans la vraie vie et dans un lieu de partage. Comme a si bien dit Malraux : L’Art est le plus court chemin de l’homme à l’homme. »

Un projet comprenant une nurserie à plantes et un potager

Situé au 2 rue Jeanne Lanvin à Toulouse, le programme L’Astral livré par Tagerim Promotion se déploie sur cinq bâtiments du R+3 au R+5. L’ensemble accueille un total de 107 logements allant du T1 au T5 (1 T1, 52 T2, 39 T3, 10 T4, 5 T5) et s’organise autour d’un îlot paysager aux multiples essences et d’un jardin partagé comprenant une nurserie à plantes et un potager commun.

Conçu par le cabinet Agence Naud & Poux Architectures, le projet adopte des lignes simples et contemporaines et offre aux habitants un espace central végétal de qualité. Le choix du dessin de façade et les matériaux utilisés (enduit coloré vert olive, brique de béton couleur blanche et pierres reconstituées) permettent à la résidence de s’insérer dans son environnement naturel. Par ailleurs, les logements bénéficient de séjours lumineux s’ouvrant sur des terrasses panoramiques, des loggias ou des jardins privatifs aux dimensions généreuses.

Au-delà de ses performances énergétiques, le programme a obtenu le label E+C- pour ses performances environnementales qui vont plus loin que la réglementation en vigueur.

Saint-Martin-du-Touch, un quartier en pleine expansion

Profitant des nombreux avantages de la métropole toulousaine, le quartier de Saint-Martin-du-Touch offre un environnement verdoyant. On retrouve de nombreux mails arborés pour les piétons et cyclistes, et la résidence se situe à seulement 200m des 6 hectares de coulée verte le long des berges du Touch. Avec ses commerces, écoles, crèches, et groupes scolaires en pied d’immeuble, le programme offre toutes les commodités recherchées par les primo-accédants. Côté emploi, le quartier bénéficie de la dynamique du secteur aéronautique avec la présence d’Airbus notamment. Enfin, le secteur est parfaitement accessible, grâce à une offre de transports complète (gare SNCF, station de métro et deux lignes de bus).