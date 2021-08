Nicolas Gay (Welmo) : Les J.O, leviers du changement immobilier

Mon Podcast Immo reçoit Nicolas Gay, Fondateur de Welmo, au micro de Fred Haffner

À quelques jours de la fin des J.O. de Tokyo 2020 et 3 ans des jeux olympiques de Paris 2024, Fred Haffner a demandé à Nicolas Gay, fondateur de Welmo, d’analyser l’influence des grands événements mondiaux sur l’immobilier urbain.

Mon Podcast Immo : En quoi le fait d’organiser un évènement mondial dans un pays touche le secteur de l’immobilier ?

Nicolas Gay : Cela permet de moderniser les infrastructures (les transports, les bâtiments…), de créer de l’emploi et des logements, cela permet à des entreprises de s’implanter et par conséquent, cela a un impact sur l’augmentation des prix immobiliers.

En ce moment se déroulent les JO, c’est l’un des 2 premiers événements sportifs les plus regardés, le Tour de France est le 3 e et la Coupe du monde est considéré comme le premier le plus regardé.

Il y a forcément des impacts directs et indirects sur l’immobilier et environnemental, d’autant plus qu’on parle des logements avec les nouvelles obligations environnementales, en faisant attention à l’empreinte carbone.

Mon Podcast Immo : Ces événements sont-ils une aide lorsque l’on souhaite vendre ou acheter un bien, ou sont-ils un frein ? Faut-il attendre que la transformation de la ville soit faite ou est ce qu’il faut vendre en amont des travaux ?

Nicolas Gay : Tout dépend de votre besoin en parallèle, si vous avez besoin de vendre pour racheter derrière, forcément vous serez obligé de vendre immédiatement, puisque les travaux de modernisation prennent plusieurs années.

Vendre pendant les travaux est un petit peu compliqué, mais ceux qui achètent savent qu’ils vont bénéficier d’une augmentation des prix le jour où ils décideront de revendre, et plus vous attendez, plus vous vendrez plus cher votre bien.

En ce qui concerne les acheteurs, il faut regarder en parallèle les taux d’emprunt immobilier, vous ferez une meilleure affaire en achetant tout de suite, avant même le début des travaux ou pendant les travaux que si vous achetiez 2 ans ou 3 ans plus tard. L’évolution des prix se fait petit à petit, sur le long terme.

Par exemple, aujourd’hui, la région Seine-Saint-Denis est gagnante des JO qui se préparent.

Il y a quelque temps, les prix n’étaient pas forcément très élevés dans cette région, mais aux vues des JO 2024, ils ont déjà commencé à augmenter.

Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et qu’il y a un évènement sportif, tel que les JO, qui se préparent, vous serez gagnant dans tous les cas, immédiatement et à long terme.

