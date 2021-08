12 participants dont 2 Français sélectionnés pour une vie nomade avec Airbnb

Douze participants ont l’occasion de choisir leur propre aventure Airbnb pour les 10 prochains mois. Découvrez les profils de ces nomades aux origines diverses et aux perspectives uniques.

Douze participants ont été sélectionnés parmi plus de 314 000 candidats à travers le monde pour vivre où ils le souhaitent avec Airbnb pendant environ un an. Les 12 participants retenus, originaires de 9 pays différents, partagent un esprit d’aventure et le désir de mettre en lumière une tendance forte et croissante : celle d’une vie plus flexible et nomade. Ils partageront leurs expériences avec Airbnb tout au long de leur parcours afin de contribuer aux futures mises à jour ​​et innovations de la plateforme.

Les participants auront l’occasion unique de choisir leur propre aventure pour les 10 prochains mois, qu’il s’agisse de rester près de chez eux et de redécouvrir leur territoire ou de sillonner le monde.

Will et Steven, duo d’aventuriers et nomades numériques (France)

Originaires de Provence et travaillant tous les deux dans le marketing digital, ils voyagent depuis 10 ans tout en développant leur connaissance sur le développement durable. Ils prévoient d’utiliser cette opportunité de voyage à long cours pour s’inspirer de diverses pratiques écologiques à travers le monde et réaliser leur rêve entrepreneurial.

« Notre amitié débute sur les bancs de notre école préparatoire à Toulon. Tous les deux originaires de Provence, nous avons ensuite poursuivi notre master à Oxford. Actuellement à Aix-en-Provence, nous sommes enchantés à l’idée de prendre part ensemble à cette formidable aventure. », indique Steven.

« Cela fait maintenant plusieurs années que nous voyageons entre la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, tout en travaillant à distance. Cette manière de vivre nous a permis d’explorer des lieux magnifiques et de rencontrer des personnes tout aussi incroyables. Ce voyage va nous permettre de nourrir, aux quatre coins du monde, le rêve entrepreneurial que nous partageons. », ajoute Will.

Colin et Meg (Malaisie et Caroline du Sud, Etats-Unis)

Créatif multidisciplinaire, Colin s’inspire des personnes et des cultures qui l’entourent. C’est pourquoi ils profiteront avec leurs deux filles de cette expérience pour s’imprégner de tout ce que le monde a à offrir (y compris un retour en Malaisie) et enseigner à leurs enfants ce que signifie être un citoyen du monde.

Hendric (Singapour)

Cofondateur de la communauté de créateurs de contenu de voyage The Travel Intern, Hendric prévoit de voyager en Asie et en Europe, afin de démontrer les avantages du travail à distance pour les entreprises du monde entier. En chemin, il capturera du contenu et partagera ses expériences sur The Travel Intern.

James B. (Royaume-Uni)

Artiste indépendant, acteur, activiste et créateur de contenu, James veut sortir des sentiers battus. Après tout, il est le premier homme sourd à avoir obtenu une place à la Royal Academy of the Dramatic Arts (RADA) de Londres. Lorsqu’il commencera l’université à la RADA cet automne, il le fera en vivant de manière plus flexible dans plusieurs logements proposés à Londres et dans les environs.

James G. (Royaume-Uni)

Récemment papa, James a travaillé en première ligne pendant la pandémie et se consacre à la collaboration avec des experts internationaux de la santé pour faire avancer le domaine de la médecine. Au cours de l’année écoulée, il a co-dirigé la plus grande collaboration scientifique au monde pour étudier l’impact du COVID-19 sur les systèmes de santé. Il voyagera avec sa famille sur six continents pour en apprendre davantage sur la façon dont la chirurgie est pratiquée dans le monde, tout en découvrant la vie nomade avec un bébé.

Victoria (Russie)

Citoyenne du monde à l’esprit ouvert, Victoria va rejoindre d’autres étudiants du monde entier dans l’apprentissage à distance lorsqu’elle prendra la route cet automne et commencera ses études de maîtrise en politique publique chinoise à l’Université de Pékin tout en vivant dans des annonces sur Airbnb.

Jonathan (Canada)

Adepte d’aventure, Jonathan a fait le tour du monde à vélo en traversant 40 pays sur trois continents. Il est toujours à la recherche de nouvelles histoires à raconter. Avec sa petite amie Gabrielle, Jonathan va poursuivre ses voyages à un rythme plus lent tout en se lançant dans sa prochaine aventure : l’écriture de son deuxième livre.

Lindsey (Maryland – Etats-Unis)

Lindsey, sa mère et sa fille Anna ont à cœur de pouvoir inspirer les autres en montrant que la magie du voyage devrait être accessible à tous. Anna, qui se déplace en fauteuil roulant, a une expérience de l’école itinérante depuis 2015. Ce programme est leur chance de continuer leurs voyages et de motiver les gens partout dans le monde à prendre des risques et se dépasser.

Maria (Argentine)

Ses enfants ayant grandi et quitté la maison, Maria tire le meilleur parti de son temps libre et de sa flexibilité retrouvée. Journaliste, artiste et passionnée de design, elle se lance dans l’ aventure en solo dont elle a toujours rêvé, tout en poursuivant ses passions créatives en cours de route.

Marquita (New York, Etats-Unis)

Marquita est une journaliste qui a transformé sa curiosité et sa passion pour les gens, la créativité en une carrière de freelance à succès. Elle profitera de la flexibilité qu’offrent l’écriture et l’édition pour voyager en solo autour du monde (et écrire sur ses expériences en cours de route !).

Stephanie (Tennessee, États-Unis)

Superhost Airbnb elle-même, Stephanie est une grande voyageuse – elle et son mari Peter ont visité près de 50 pays ensemble. Bien qu’elle ait souvent utilisé Airbnb, elle n’a jamais eu l’ occasion de faire l’expérience d’un voyage à long terme sur la plateforme, alors cet automne, elle, Peter et leur fils de deux ans se lanceront dans leur plus grande aventure en famille, tout en accueillant des voyageurs dans leur logement à à Chattanooga, Tennessee, pendant leur absence.

Une contribution à l’avenir d’Airbnb

A travers ce programme, les participants auront la possibilité de contribuer à l’avenir d’Airbnb en fournissant des informations et des retours concrets sur les fonctionnalités, les services et l’ expérience de vie nomade. L’objectif : aider Airbnb à adapter au mieux sa plateforme pour répondre aux adeptes de cette tendance à venir, et notamment les innovations et ressources qui amélioreraient l’expérience de longs-séjours sur la plateforme, les hébergements idéaux pour ce type de séjours seul, en couple ou en famille et les avantages financiers de l’activité d’hôte lors de déplacements.

Vous pourrez suivre leurs aventures à travers des articles réguliers sur l’espace presse Airbnb. Qui sait, vous aurez peut-être envie d’essayer vous aussi la vie nomade !

