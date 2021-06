Airbnb cherche 12 candidats prêts à vivre une vie nomade pendant un an !

Vous aimez voyager ? Airbnb lance « Partout chez vous, avec Airbnb », un programme qui permet à 12 candidats de vivre exclusivement dans des logements disponibles sur la plateforme pendant environ un an à travers le monde !

Que vous cherchiez à participer à des réunions Zoom près de la plage, emmener votre famille dans une incroyable virée sur les routes ou apprendre une nouvelle langue dans l’une de vos villes préférées, ce programme est peut-être fait pour vous…

Inspirée par la flexibilité de nouveaux modes de vie qui permettent de travailler et donc de vivre d’où on le souhaite, Airbnb lance « Partout chez vous, avec Airbnb », une opportunité pour 12 candidats* de vivre exclusivement dans des logements disponibles sur la plateforme pendant environ un an. En partageant leurs expériences uniques avec Airbnb, les heureux élus pourront contribuer à orienter les futures mises à jour et innovations de la plateforme, contribuant ainsi à éclairer sur une tendance forte à venir, celle d’une vie plus flexible et nomade. En échange de leur précieuse contribution, Airbnb couvrira les frais d’hébergement et fournira des indemnités de transport pour la durée de ce programme pilote.

De plus en plus de longs séjours sur la plateforme

Selon une récente étude d’Airbnb sur les tendances de voyage, la part des longs séjours (28 jours ou plus) réservés sur Airbnb a augmenté de 10 % au premier trimestre de 2021 en comparaison à la même période en 2019. 11 % des personnes ayant réservé des séjours de longue durée en 2021 ont déclaré adopter un mode de vie nomade, et 74% des utilisateurs interrogés dans cinq pays ont exprimé leur intérêt pour une vie qui, une fois la pandémie derrière nous, ne soit pas centrée sur le lieu où leur employeur est implanté.

Comprendre les nouveaux modes de vie plus flexibles et nomades

A travers ce programme, les participants auront la possibilité de contribuer à l’avenir d’Airbnb en fournissant des informations et des retours concrets sur les fonctionnalités, les services et l’expérience de vie nomade. L’objectif : aider Airbnb à adapter au mieux sa plateforme pour répondre aux adeptes de cette tendance à venir, et notamment :

Des innovations et les ressources qui amélioreraient l’expérience de longs-séjours sur la plateforme ;

Les hébergements idéaux pour ce type de séjours seul, en couple ou en famille ;

L’immersion et l’intégration sociale dans les lieux visités ;

Les avantages financiers de l’activité d’hôte lors de déplacements.

« Qu’il s’agisse de jeunes familles, de télétravailleurs, en passant par des professionnels de l’industrie créative, des parents dont les enfants ont quitté le nid familial, ou tout profil qui a la possibilité d’adopter une vie nomade… Nous recherchons un ensemble hétéroclite de 12 candidatures qui peuvent faire partie du pilote pendant 12 mois consécutifs, de juillet 2021 à juillet 2022. Exceptionnellement, les équipes d’Airbnb les assisteront dans la réservation de leurs voyages, de leurs logements et de leurs Expériences », explique la plateforme.

Les participants qui vivront cette aventure pourront également tester l’autre volet de l’expérience Airbnb en devenant hôtes et héberger à leur tour des voyageurs pour bénéficier de revenus complémentaires pendant leur voyage. Il est possible pour ceux qui souhaitent à la fois vivre de manière nomade et ouvrir les portes de leur maison de profiter de cette opportunité : 50% des annonces activées et réservées au premier trimestre de 2021 ont reçu une demande de réservation dans les quatre jours suivant leur création ; un hôte ayant accueilli au moins un voyageur gagne en moyenne 9 600 dollars par an*** sur Airbnb.

Debbie Campbell, 65 ans, et son époux Michael, 75 ans, sont des voyageurs de long-terme sur Airbnb

Se qualifiant eux-mêmes de « seniors nomades », ils ont décidé de louer leur maison pour parcourir le monde à temps-plein dans divers logements proposés sur la plateforme. Aujourd’hui – c’est-à-dire 8 ans plus tard ! – ils ont dormi dans plus de 270 annonces proposées sur Airbnb dans 85 pays, soit plus de 10 pays découverts chaque année.

« Cette expérience de vie unique permise par la plateforme nous a transformés, déclare Debbie Campbell. Partout chez vous, avec Airbnb » donnera à plus de personnes encore l’opportunité de voir le monde sous un tout nouvel angle, comme nous l’avons fait. Nous sommes ravis de voir plus de gens vivre et travailler où bon leur semble.»

Déposez vos candidatures

Les candidatures pour le programme « Partout chez vous, avec Airbnb » sont désormais ouvertes jusqu’au 30 juin 2021. Les douze participants seront sélectionnés par un jury d’entretien en juillet et commenceront à voyager en septembre 2021. Pour plus d’informations, consultez les conditions de sélection. *Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus. Chaque participant sera autorisé à amener jusqu’à trois compagnons pour faire partie du programme.

Une fois sélectionnés, les participants débuteront leur voyage par une formation sur la façon de vivre de façon flexible avec Airbnb, animée par le couple de « seniors nomades», des membres de l’équipe de R&D d’Airbnb, et des experts de vie nomade comme la journaliste itinérante Imani Bashir.

Les conditions …

** Le programme s’étend sur 12 mois consécutifs, de juillet 2021 à juillet 2022, dont 10 mois de voyage et d’hébergement dans des logements proposés sur Airbnb.

*** L’année s’achevant le 30 avril 2021.