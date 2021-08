Eric Baudry (Noirot) : « 40 millions de radiateurs à changer »

Mon Podcast Immo reçoit Éric Baudry, directeur marketing et développement de Noirot, au micro de Fred Haffner

Nouveau DPE, « passoires énergétiques », plus de 40M de convecteurs d’ancienne génération à changer dans les logements en France… Le chauffage est un sujet important pour l’immobilier aujourd’hui. Fred Haffner s’est entretenu avec Eric Baudry, directeur marketing et développement de Noirot. Un épisode qui va vous apprendre beaucoup de choses !

Mon Podcast Immo : Expliquez-nous l’évolution de la technologie sur le marché des radiateurs ?

Eric Baudry : Lorsque l’on parle des radiateurs de première génération, il faut avoir à l’esprit qu’ils ont été conçus dans les années 70. À l’époque, ils correspondaient à la meilleure technologie disponible du moment.

Au fil du temps, nos industries ont su innover et investir en recherche et développement, de nouvelles technologies de chauffage, de nouveaux éléments chauffants ont vu le jour (panneaux rayonnants, radiateurs à inertie…).

Aujourd’hui, nos appareils ont la capacité d’ajuster leur température au 10e de degré, ils peuvent être programmés, bénéficier de fonctions d’auto-apprentissage et être dotés de capteurs d’ouverture de fenêtre et de présence. Les chauffages les plus récents peuvent avoir une capacité à dialoguer entre eux et avec les utilisateurs, au travers une enceinte connectée ou au travers une application permettant de piloter, à distance, l’ensemble des températures de mon logement.

Mon Podcast Immo : Quel est le pourcentage du parc de chauffage à renouveler dans les logements en France ?

Eric Baudry : Aujourd’hui, lorsque l’on parle de chauffage électrique, cela représente 1/3 des logements français, c’est à dire environ 12 millions de logements chauffés avec des appareils de chauffage électrique.

L’âge moyen du parc est de 25 ans et on considère que sur ces 12 millions de logements, 70 millions d’appareils sont présents, dont plus de 60 % à renouveler.

Mon Podcast Immo : Le marché est très intéressant en termes de business, mais aussi en termes de d’amélioration thermique et écologique ?

Eric Baudry : Le renouvellement du parc permet la réduction des consommations d’énergie du logement et par conséquent la réduction des émissions de CO2, mais aussi d’augmenter le niveau de confort de son logement.

Mon Podcast Immo : Les utilisateurs d’anciennes générations d’appareils se plaignent parfois de d’irritation, d’atmosphère sèche, ce qui n’est pas le cas avec les appareils de dernière génération…

Eric Baudry : Non, car les éléments chauffants ont évolué, on parlait d’assèchement de l’air avec le convecteur qui rejetait un air sec. L’intérêt des nouvelles technologies, avec des panneaux rayonnants ou des radiateurs, est de diffuser de la chaleur sans assécher l’air.

Mon Podcast Immo : Vous disposez d’un centre d’essai à la pointe de la technologie, expliquez-nous…

Eric Baudry : Nous possédons 6 usines sur le territoire français et 5 centres de R&D.

La particularité du site industriel Noirot, est de disposer d’un créative Lab et d’un centre de R&D. Dans ce dernier, nous développons l’ensemble des technologies, sur les éléments chauffants et sur tous les éléments d’intelligence.

Le créative Lab s’étend sur 1 000 mètres carrés, c’est un espace d’open innovation où nous recevons les clients (des promoteurs, des constructeurs de maisons individuelle, des spécialistes de la rénovation…). Il nous permet de nous rassembler, de discuter et de trouver les meilleures solutions de rénovation thermique pour les logements.

Mon Podcast Immo : Selon vous, y a-t-il encore une grande marge de progression en termes de technologie chauffante ?

Eric Baudry : Le chauffage électrique, les RAD, les appareils de chauffage et les radiateurs tels qu’on les connaît, continuent d’évoluer. Les puissances deviennent de plus en plus réduites puisque les logements sont de mieux en mieux isolés, mais l’intelligence augmente puisque cela permet de réduire la consommation d’énergie (30 % d’économies en moyenne).

Il est également probable de connaître des évolutions au sein avec des pompes à chaleur permettant de remplacer les chaudières fioul ou gaz sans avoir à toucher à la boucle de radiateur dans le logement. Sur ce sujet-là, il y a énormément de progrès à venir, notamment sur la performance des machines liée à l’utilisation de gaz performants et peu voire non polluants.

Enfin, à partir du moment où nous avons un logement qui est bien isolé, ce ne sont plus les besoins de chauffages qui deviennent prioritaires, mais les besoins de production d’eau chaude. Pour ce faire, Noirot a développé une gamme de chauffe-eaux thermodynamique qui fonctionne comme une pompe à chaleur et qui est posée sur le chauffe-eau.

Elle permet de réduire de 80 % la consommation d’énergie liée à la production d’eau chaude sanitaire par rapport à un chauffe-eau classique.

Oui, il y a encore des évolutions sur nos métiers du confort, de production de chauffage et d’eau chaude.

