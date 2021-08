« Je suis animé par une idée fixe : recruter des professionnels compétents et qualifiés », Philippe Benardeau

Il y a 10 ans, Philippe Benardeau et Alexandra Leroy ont lancé AgentMandataire.fr : un réseau de mandataires composé à 100% de pros expérimentés. Une stratégie payante pour les clients, qui bénéficient ainsi d’un service plus qualitatif, mais aussi pour les mandataires.

Diplômé d’un MBA aux Etats-Unis, et après une première expérience professionnelle dans la vente auprès des grands comptes télécom, Philippe Benardeau a attrapé le virus de l’immobilier. Il se lance en 2002 en tant qu’agent immobilier à Paris et il explore pendant 10 ans toutes les facettes de ce métier passionnant.

En août 2012, convaincu que les services immobiliers doivent s’inscrire dans une dynamique digitale, il fonde avec Alexandra Leroy AgentMandataire.fr. Il veut en finir avec un problème majeur …

10% des ventes immobilières en France sont réalisées par le biais d’un mandataire

Alors que la France compte de plus en plus de mandataires immobiliers, qui agissent sous le contrôle d’un agent, une étude réalisée par Xerfi montre que ce métier représente désormais plus de 10% des ventes immobilières en France et 14% du marché de l’immobilier dans l’ancien.

Mais gare aux désillusions : faute de réseau et de compétences, beaucoup ne parviennent pas à satisfaire les attentes des vendeurs et des acheteurs. D’ailleurs, après avoir vendu le bien de proches et de connaissances, nombre d’entre eux démissionnent : un sur deux jette l’éponge durant leur première année d’activité.

Le concept d’AgentMandataire.fr ?

Un réseau de mandataires en immobilier constitué uniquement de professionnels expérimentés. En moyenne, ils ont 7 ans d’expérience, ce qui leur permet d’offrir un service Premium à leurs clients.

Philippe souligne : « Je suis animé par une idée fixe : recruter des professionnels de l’immobilier compétents et qualifiés afin de créer une synergie efficace et pertinente pour les clients exigeants en termes de valeur ajoutée. »

Un réseau de mandataires qui connaissent parfaitement leur métier

Alors que les prix de l’immobilier repartent à la hausse, 1 particulier sur 2 se retrouve à vendre son bien pour financer un nouvel achat, notamment en raison de la frilosité des organismes de crédit.

Il est donc plus que jamais important de trouver un agent immobilier fiable, connaissant son métier sur le bout des doigts et disposant d’outils & de contacts lui permettant d’accélérer la réalisation des transactions dans de bonnes conditions.

Un recrutement d’agents ultra-sélectif

Philippe Benardeau, co-fondateur, souligne : «Contrairement à nos concurrents, nous misons sur la qualité des profils recrutés et non pas sur la quantité. C’est pour cela que nos agents ont au minimum 2 ans d’expérience et s’engagent à respecter nos valeurs. »

Cette stratégie s’avère gagnante pour les clients, qui bénéficient ainsi d’un service plus qualitatif, mais aussi pour les mandataires : ils valorisent leurs compétences et profitent d’une réelle synergie au sein du réseau. Ils sont fiers d’appartenir à un réseau de professionnels qui leur ressemble entièrement !

Aujourd’hui, le réseau compte un peu plus de 80 mandataires en France. Il a particulièrement bien résisté à la crise et accélère désormais son développement en renforçant le quadrillage du territoire français. A court terme, il sera notamment déployé à Montpellier, Nantes, Toulouse, Nice et Strasbourg.