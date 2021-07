Immobilier : Le métier de mandataire est-il fait pour vous ?

Les mandataires immobiliers représentent aujourd’hui 38 000 professionnels. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Ce métier est-il fait pour vous ? Capifrance a mené l’enquête au sein de son réseau. Verdict !

Le nombre de mandataires immobiliers a quadruplé dans l’Hexagone entre 2015 et 2020 et représente aujourd’hui 38 000 professionnels. Ils ont réalisé 140 000 transactions au cours des 12 derniers mois et affichent 20% de parts de marché.

Les deux dernières décennies ont vu une accélération considérable des reconversions professionnelles au profit de ce statut, tendance que la crise sanitaire a sans doute accélérée. En véritable précurseur de ce nouveau modèle d’emploi devenu incontournable, Capifrance a été le premier groupe immobilier français entièrement composé de mandataires et compte aujourd’hui plus de 3 100 conseillers indépendants.

Métier de mandataire : une tendance du secteur immobilier depuis près de 20 ans

La profession de mandataire immobilier existe depuis 2002. Elle constitue à présent l’une des reconversions professionnelles les plus fréquentes, notamment parce qu’elle est accessible sans diplôme spécifique. Ces reconversions s’expliquent souvent par un besoin d’indépendance, un meilleur contrôle de l’équilibre entre vie privée et professionnelle, ainsi que la possibilité d’améliorer considérablement ses revenus en tirant pleinement les bénéfices de son travail.

Mandataire immobilier : un métier pour tous ?

Selon l’enquête que le groupe immobilier Capifrance a mené au sein de son réseau, la plupart des mandataires reconvertis occupaient une fonction commerciale mais certains viennent d’horizon aussi diffèrent que l’industrie ou la fonction public. Si aucun diplôme n’est requis, certaines compétences restent essentielles à la maitrise du métier, comme la rigueur, la persévérance ou l’apprentissage des incontournables du métier.

Les chiffres sont sans appel : 50% des mandataires jettent l’éponge dès la première année. Pour y remédier, Capifrance a mis en place un système de formation structuré, où des coachs immobiliers accompagnent au quotidien les nouveaux mandataires. Ainsi, 85% des nouveaux conseillers réussissent en 1ère année chez Capifrance.

Ce modèle d’entreprise semble porter ses fruits : le baromètre d’OpinionWay « Notoriété et image de la marque Capifrance » montre que 63% des Français apprécient le professionnalisme et le sérieux de Capifrance.

L’âge n’est pas une barrière d’accès

La profession de mandataire demeure l’une des plus paritaires : le réseau Capifrance est en effet composé à 51% d’hommes et à 49% de femmes. L’âge n’est pas non plus une barrière d’accès, la moyenne d’âge se situant à 42 ans, vous pourrez rencontrer sur le terrain des conseillers Capifrance âgés de 24 ans à 71 ans.

Le parcours est aussi un élément distinctif, certains conseillers Capifrance sont des professionnels de l’immobilier avérés reconvertis en indépendant, d’autres sont des passionnés de l’immobilier qui après une carrière réussie dans d’autres métiers ont choisi de se reconvertir et d’apprendre le métier via une formation initiale et une formation continue adaptée à leurs profils.

Communicants, excellence opérationnelle, passionnés de la pierre, commerciaux avérés… : autant de profils

Des chefs d’entreprises avec leur sensibilité : communicants, excellence opérationnelle, passionnés de la pierre, commerciaux avérés, autant de profils avec des aspérités distinctives qui sont animés par la même ambition : celle de de servir le client quant à son projet de vente et de lui permettre de trouver l’acquéreur idéal.

« La notoriété de la marque Capifrance poursuit sa dynamique positive avec un taux de notoriété assisté de 38%, nous avons gagné 3 points par rapport à 2020, et sommes le numéro 1 des réseaux de mandataires immobiliers dans l’esprit des Français », explique Philippe Buyens, Directeur Général de Capifrance. Des outils métiers à la pointe des nouvelles technologies, la possibilité de créer son équipe ainsi que la possibilité pour les conseillers de se retrouver dans des espaces de travail dédiés sont les clés du succès du groupe.