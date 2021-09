Jean-Philippe Emeriau (Aviseniors) : « Nous accompagnons les acteurs de la Silver Economy dans la gestion de leurs avis clients »

Mon Podcast Immo reçoit Jean-Philippe Emeriau, Fondateur d’Immodvisor et d’Aviseniors

C’est nouveau ! Jean-Philippe Emeriau, fondateur d’Immodvisor vient de lancer Aviseniors, un système pour noter les services de la silver économie (qui représente un marché de 16 millions de personnes en France). Il explique ses motivations à Fred Haffner.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qu’Immodvisor ?

Jean-Philippe Emeriau : Immodvisor a pour objectif d’aider et d’accompagner les acteurs de la proptech, de l’immobilier et de l’habitat, dans leur gestion de leurs avis clients et leur amélioration de leur visibilité locale.

Aujourd’hui, nous accompagnons 17 000 clients à gérer leurs avis clients, leur e-réputation, mais également faire en sorte que leur entreprise soit plus visible localement. Nous faisons gagner du temps aux professionnels afin qu’ils se concentrent sur leur métier premier : faire du business mobile.

Mon Podcast Immo : Vous lancez un nouveau service, Aviseniors, quelle est la cible et l’objectif de ce service ?

Jean-Philippe Emeriau : Chez Immodvisor nous traitons de l’immobilier et l’habitat et Aviseniors est une continuité de ce service.

Aviseniors est né d’une histoire personnelle, lorsque j’ai cherché une place pour un proche dans une résidence pour personnes âgées. Mon premier réflexe a été d’aller sur internet et de chercher des informations, mais ces dernières n’étaient peu ou pas existantes. Il n’est pas possible de placer un proche en maison de retraite sans être assuré ou de bénéficier d’un accompagnement digital dans son choix de résidence pour personnes âgées. A partir de cette réelle problématique, j’ai décidé de créer Aviseniors, afin de répondre à cette dualité et rendre l’information existante.

Mon Podcast Immo : Pour l’établissement qui travaille bien, le fait que ses informations et ses avis soient mis en avant, cela est tout à son avantage …

Jean-Philippe Emeriau : Complètement et puis il existe une réelle problématique pour l’univers du senior, que l’on appelle la Silver Economy. En effet, ce sont des établissements souvent décriés sur la toile et la presse, avec une image globalement négative tandis que la satisfaction des résidents et de leur famille est bonne (proche de 89 %).

Nous avons pour souhait de faire d’Aviseniors la marque de confiance pour les 16 millions de seniors qui habitent en France et qui sont en recherche d’avis pour choisir un établissement. Notre second objectif est d’accompagner les acteurs de la Silver Economy dans la gestion de leurs avis clients, de leur e-reputation et de l’amélioration de leur visibilité locale et de leur redonner des outils afin qu’ils puissent aller chercher plus d’avis et contrebalancer l’image négative qui peut se répandre sur internet et les médias sur certains établissements.

Mon Podcast Immo : Pouvez-vous nous lister tous les services potentiellement concernés par Aviseniors ?

Jean-Philippe Emeriau : Les sociétés qui travaillent dans la Silver Economy sont nombreuses et couvrent la population des seniors habitant en France. Nous couvrons les Ehpad, les résidences service senior, qui sont des résidences d’hôtellerie pour les seniors, tout l’univers des services à la personne, les sociétés qui font de l’aménagement à domicile. La Silver Economy est un univers extrêmement vaste et qui ne se limite pas aux logements.

Mon Podcast Immo : 16 millions de seniors en France, expliquez-nous…

Jean-Philippe Emeriau : 16 millions de seniors en France, cela est considérable. Contre toute attente, c’est une population digitale, qui va sur internet, qui cherche des informations, qui lit des avis, ayant pour réflexes, tout comme nous, d’acheter, de réserver en ligne.

Avisenior vient rassurer la population âgée en contrôlant et vérifiant les avis qui émanent de la Silver Economy.

