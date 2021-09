Investissement locatif : Avec Gestia Solidaire, Anne-Sophie Thomas fait rimer rentabilité avec solidarité

Nous accompagnons les propriétaires en amont de la location pour identifier les mécanismes de défiscalisation ou avantages financiers qui sont les plus adaptés à leur projet et à leurs attentes. Nous pouvons ainsi les aider à bénéficier d'une rentabilité optimisée.

Anne-Sophie Thomas a créé Gestia Solidaire. Son concept est particulièrement innovant et dans l’air du temps puisqu’il permet de redonner du sens à l’investissement locatif en faisant conjuguer rentabilité et solidarité…

Le mal-logement en France, on en parle ? Pendant le premier confinement en mars 2020, la difficulté de résider dans un logement surpeuplé, insalubre et invivable a été mis en lumière de façon brutale.

Mais, il s’agit d’une réalité profonde et permanente : plus d’1 Français sur 5 (21 % en 2020) est concerné par ce problème qui ne se résume plus à un manque de logement comme dans les années 50-60. Cette situation est surtout le résultat d’années de hausse de loyers ininterrompues, parce que le marché immobilier est très tendu.

Dans les grandes villes, le loyer au m² peut même atteindre 25 à 35 €, contre 12,56 €/m² ailleurs en province notamment. Les quelques logements disponibles sont alors loués aux plus offrants.

Résultat : nombreuses sont les personnes en recherche de logements qui sont éjectées des centres-villes. Parce qu’elles n’ont pas un dossier jugé parfait. Parce qu’elles ne sont pas assez dans le besoin pour pouvoir prétendre à des logements sociaux.

Une situation plus fréquente qu’on ne le croit. Il y aurait 8 millions de personnes, selon un rapport de la Fondation Abbé Pierre, doublement exclues du marché locatif privé et du marché locatif social, car elles ont des revenus, et sont donc solvables. Elles sont, de ce fait, non prioritaires pour du logement social, mais ne présentent pas non plus toutes les garanties pour louer sur le parc privé (avoir un CDI, des garants physiques et gagner 3 fois le montant du loyer, …).

La solidarité peut rimer avec la rentabilité ….

C’est dans ce contexte qu’Anne-Sophie Thomas a lancé avec son frère Emmanuel Gestia Solidaire pendant le premier confinement en mars 2020. Son concept est particulièrement innovant et dans l’air du temps puisqu’il permet de redonner du sens à l’investissement locatif en faisant conjuguer rentabilité et solidarité… Tout en sécurisant au maximum l’investissement des propriétaires.

C’est en se souvenant de leur vécu en tant qu’étudiants et jeunes actifs qu’ils ont voulu s’engager pour rendre le logement plus accessible pour les personnes à revenus limités et non prioritaires pour les logements sociaux.

Actuellement implantée à Lyon, à Paris et à Grenoble, la jeune pousse Gestia Solidaire ambitionne désormais de continuer à se développer pour s’implanter dans les 10 plus grandes villes de la Métropole et DOM.

Louer plus abordable tout en ayant une rentabilité intéressante

Contrairement aux idées reçues, la rentabilité reste intéressante lorsqu’un bien est loué légèrement en dessous du prix du marché.

Anne-Sophie Thomas, Présidente et co-fondatrice de Gestia Solidaire, souligne « Nous accompagnons les propriétaires en amont de la location pour identifier les mécanismes de défiscalisation ou avantages financiers qui sont les plus adaptés à leur projet et à leurs attentes. Nous pouvons ainsi les aider à bénéficier d’une rentabilité optimisée. »

Même s’ils doivent respecter un certain plafond de loyer, ou s’engager avec Gestia Solidaire à louer minimum 10 % en dessous des prix du marché, les propriétaires restent gagnants car la partie du loyer ‘perdue’ peut être compensée et offre ainsi une rentabilité qui reste optimisée.

Ils peuvent notamment bénéficier d’une réduction fiscale sur les loyers encaissés comprise entre 30 à 70 %, d’aides aux travaux et de primes allant de 1 000 à 6 000 euros, en supplément de l’avantage fiscal.

De plus, louer plus abordable permet de réduire voire de supprimer les vacances locatives entre deux baux : conscients de leurs avantages, les locataires sont fidélisés.

Une démarche 100 % zen grâce à une garantie gratuite contre les impayés et les dégradations

Parce que 74 % des propriétaires craignent des impayés de loyers lorsque le locataire n’a pas de CDI, Gestia Solidaire leur propose une double assurance de tranquillité :

L’accompagnement ultra-qualitatif permet de bien définir chaque projet en détail pour se lancer dans les meilleures conditions !

La garantie Visale, sans frais pour le propriétaire qui couvre 96 000 € pendant toute la durée du bail les impayés et dégradations, avec une prise en charge allant jusqu’à 36 mois consécutifs d’impayés, et elle est renouvelable (d’autres garanties inversées existent à charge du locataire quand il n’est pas éligible à la Visale).

Il est donc possible de louer solidaire en toute sérénité, en mode « zéro prise de tête ».

Une offre clé en main et « à la carte » pour réussir chaque étape de son projet immobilier locatif

Parce que louer abordable, ou en meublé raisonné, ne doit pas être réservé qu’à quelques privilégiés, Gestia Solidaire peut ainsi proposer des services clés en main sur une ou plusieurs étapes du projet :

Choix de son investissement locatif ou d’une location responsable

Définir le projet d’investissement et mise en location ;

Envisager quel dispositif de défiscalisation et façon de louer s’adapte le mieux au profil fiscal de l’investisseur et au bien;

Identifier des aides aux travaux et les obtenir.

Mise en location plus abordable

Mise en place du conventionnement pour louer abordable ou autre dispositif comme notre concept de location meublée raisonnée ;

Suivi des éventuels travaux ;

Recherche de garanties loyers impayés sans frais (Visale, garantie inversée SmartGarant) ;

Recherche d’un locataire éligible à la location abordable.

Gestion locative plus agile et humaine

Coaching des locataires pour bonifier leur dossier locatif ;

Gestion administrative et technique de la location ;

Prévention et gestion agile et humaine des éventuels litiges ;

Suivi du locataire ;

Aide juridique et pré-contentieuse.

Remettre du sens dans l’investissement locatif pour répondre aux enjeux des villes de demain

Repenser le logement et l’organisation du territoire est désormais une priorité pour toutes les villes. Il est déjà question de transformer des bureaux en logements dans les villes très tendues comme Lyon ou Paris, par exemple.

Mais cela ne suffira pas. Tout l’enjeu est désormais de proposer des logements intermédiaires moins chers dans les grandes villes pour lutter contre ce fléau silencieux et sans définition légale en France qu’est le mal-logement. C’est à ce besoin que répond Gestia Solidaire.

Au-delà des propriétaires, l’agence accompagne d’ailleurs toutes les personnes solvables à revenus limités (étudiants, personnes en contrats précaires – CDD, intérim…-, familles monoparentales) qui ont des difficultés à se loger dans une grande ville en raison de revenus limités ainsi que du manque d’aides et de garanties.

Pour 180 € (frais de dossier administratifs), ils vont bénéficier d’un accompagnement personnalisé à 360°, à la fois humain et en ligne, pour accéder à des logements plus abordables sans frais d’agence à payer.

Les locataires sont ainsi soutenus et aidés à chaque étape : coaching, aide pour monter un dossier locatif solide, évaluation du budget logement, suivi durant la location, présélection d’annonces de logement sur-mesure grâce à un algorithme de recherche automatisée, messagerie instantanée pour prendre contact avec les propriétaires, planification d’une visite grâce à un agenda partagé, accompagnement de la première visite jusqu’à la signature du bail…