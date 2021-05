Allier sens et finance, un défi réussi

Anne-Sophie Thomas, fondatrice de Gestia Location est l’invitée de Fred Haffner au micro de Mon Podcast Immo.

Une agence « responsable, qui allie sens et finance », c’est Gestia Solidaire, co-fondée par Anne-Sophie Thomas que Mon Podcast Immo vous présente aujourd’hui. Son but : sécuriser les propriétaires bailleurs et aider les locataires sans garanties classiques.

Mon Podcast Immo : Quel est l’objectif de Gestia Solidaire ?

Anne-Sophie Thomas : Nous souhaitons créer une nouvelle forme d’agence immobilière qui soit plus inclusive. Nous nous basons sur le droit au logement pour tous et plus particulièrement pour les personnes « invisibles » dont on parle très peu. Beaucoup sont mal logées malgré le fait qu’elles aient des revenus tous les mois. On peut parler des étudiants sans garant, des actifs sans CDI et des familles monoparentales avec de petits revenus, qui vivent un parcours du combattant dans les grandes villes pour se loger. En effet, elles ne remplissent pas tous les critères de sélection traditionnels : gagner trois fois le montant du loyer, avoir deux garants et un CDI.

Mon Podcast Immo : Expliquez-nous plus en détail la situation des actifs en CDD

Anne-Sophie Thomas : Les personnes en contrat CDD, peuvent avoir de très bons revenus mais sur de courtes durées. Lorsqu’elles se rendent dans une agence classique leur dossier n’est pas accepté car elles ont de petits contrats qui se renouvellent tous les deux mois. Les autoentrepreneurs peuvent également rencontrer des difficultés dans des agences traditionnelles puisqu’ils ne peuvent pas forcément présenter 3 bilans d’activité. Il y a une multitude de cas que nous accompagnons au sein de Gestia Solidaire.

Mon Podcast Immo : Comment faites-vous pour rassurer les bailleurs et aider les personnes en difficulté à trouver un logement ?

Anne-Sophie Thomas : Pour accompagner les bailleurs, nous leur apportons du conseil juridique et fiscal pour optimiser leur investissement locatif et bénéficier d’avantages fiscaux et financiers. En contrepartie ils acceptent de mettre leur bien en location à un prix un peu moins cher que sur le marché traditionnel. Par la suite nous sécurisons la location en trouvant des aides complémentaires des garanties loyer impayé au locataire. La garantie Visale est une aide de l’État, elle est gratuite et elle permet de rassurer le propriétaire. S’il n’est pas possible de la mettre en place, faute de non-respect des critères, il existe des GLI inversées à charge du locataire.

Mon Podcast Immo : Quels sont vos objectifs de développement ?

Anne-Sophie Thomas : Notre ambition est d’être présents dans toutes les grandes villes de France (métropole et outre mère). Nous souhaitons avoir un champ d’action dans les zones dites « tendues », zones où il y a une offre insuffisante par rapport à la demande et ou la situation de mal logement est forte. Nous souhaitons montrer aux propriétaires particuliers qu’il est possible d’investir avec une notion d’immobilier responsable.

Nous avons commencé l’activité à Lyon et nous sommes présents sur Paris depuis déjà deux mois. Notre objectif à 5 ans est d’être présent dans 4 grandes villes de France : Paris, Lyon, Marseille, Lille.

Mon Podcast Immo : Quel est l’intérêt d’avoir créé une entreprise sociale et solidaire (ESS) ?

Anne-Sophie Thomas : Avec mon associé nous avons fait ce choix afin de coïncider avec les valeurs de l’entreprise. La mission que nous nous sommes donnés est de favoriser l’accès au logement. Nous voulions être en phase dans notre modèle d’entreprise, avec des statuts égaux entre salariés, une gouvernance participative avec les parties prenantes, les employés, les fournisseurs et les clients. Nous avons alors opté pour ce statut d’entreprise, SAS d’économie sociale et solidaire. C’est un modèle d’entreprise ayant pour business model la rentabilité, ce n’est par une association. Nous sommes une agence immobilière responsable, entre le bailleur social et l’agence classique.

