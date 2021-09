Le coin du conseiller immobilier : La productivité

Souvent synonyme de rendement, rentabilité, mesures des performances… Qu’est-ce que réellement la productivité ? Explications de Dominique Piredda

Productivité, synonyme d’efficience…

« Productivité », souvent un gros mot à propos duquel, à tort en tant qu’entrepreneur, nous n’accordons pas assez d’intérêt. Un mot que nous croyons surtout employé dans le monde de l’industrie, qui pour beaucoup, reste encore aujourd’hui associé au Fordisme, lui-même inspiré du Taylorisme.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que nous y associons des mots aussi forts et lourds de sens comme par exemple : travail en usine, contrôle, pression, voire même exploitation…Sans doute l’héritage de l’histoire de l’industrie, de notre éducation, et pour les plus âgés, l’image de la lutte des classes, relatée par leurs parents et grands parents lorsqu’ils étaient enfants.

Pourtant le mot productivité, vu par les entrepreneurs que nous sommes, agents ou mandataires immobiliers, devrait aujourd’hui évoquer et susciter bien d’autres choses que de la méfiance et de la peur. Et si le mot productivité, nous inspirait plutôt des mots comme : Efficacité, organisation, résultats, objectifs, réussite, satisfaction ou bien encore le mot Efficience, qui je vous le rappelle, à comme définition : Efficacité et capacité de rendement.

Un choix personnel nécessaire pour évoluer

En tant qu’entrepreneur, ayant la responsabilité de notre propre affaire, mettre de côté la productivité est une grave erreur. Bien entendu chacun doit décider de son propre niveau de productivité, c’est bien là la moindre des choses pour celles et ceux qui ont choisi ce métier d’abord pour l’indépendance et la liberté qu’il offre.

Mais cela ne doit en rien nous exonérer, ni nous éloigner, de cette notion de productivité nécessaire pour évoluer et réussir à la mesure de nos propres objectifs. Pour ne pas prendre en compte cette notion de productivité, bon nombre d’agents et mandataires immobiliers s’usent la santé et finissent par abandonner par manque d’évaluation, d’organisation et souvent même d’actions.

Travailler sans une notion de productivité, c’est accumuler des heures et des heures de travail qui n’en sont pas. C’est aussi prendre le risque de se focaliser sur un résultat qui ne vient pas, et plus grave, se priver de l’efficience souvent génératrice de temps. Le temps, certainement la matière la plus importante dans notre modèle. Le temps que nous pouvons au choix réinvestir en productivité, mais aussi transformer en temps libre.

Je vous invite à vous pencher sérieusement sur votre productivité, car vous pourriez peut-être être surpris par la marge de manœuvre dont vous disposez pour gagner du temps, obtenir de meilleurs résultats, peut-être réussir là où vous échouez ou encore plus simplement, à conditions financières égales, disposer de plus de temps libre.