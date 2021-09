A Sag Harbor, l’ex maison de John Steinbeck cherche preneur à 16,75 millions de dollars

La maison de Sag Harbor, où l’auteur Américain John Steinbeck a vécu de 1955 à sa mort, est en vente au prix de 16,75 millions de dollars.

Le refuge d’écriture de Steinbeck

Pour la première fois en 60 ans, le cottage de Sag Harbor, maison d’écriture où John Steinbeck a écrit L’hiver de notre mécontentement et Voyage avec Charley, est à vendre au prix de 16,75 millions de dollars.

C’était l' »Eden » de Steinbeck, l’auteur Américain y a vécu de 1955 à sa mort en 1968.

Bien que la Californie soit son État d’origine, où se trouve le National Steinbeck Center Museum et sa maison d’enfance de Salinas, Steinbeck s’est installé à New York en 1941, puis à Sag Harbor – Long Island.

D’abord une escapade de vacances et de week-end, Steinbeck a acheté en 1955 ce cottage au bord de l’eau à Sag Harbor, l’endroit qu’il appelait « mon petit coin de pêche », où il est resté pour la majeure partie du reste de sa vie.

Avec un terrain de presque 8 100 m2, Steinbeck a construit une cabane d’écriture où il pouvait travailler sans distractions et avec des vues sur l’eau de Morris Cove et Upper Sag Harbor. La cabane d’écriture est toujours intacte et soigneusement préservée, comme elle l’était lorsque Steinbeck l’a quittée en 1960.

Un loft bibliothèque, deux chambres, deux salles de bain, une piscine, et une maison d’hôte en front de mer

Le cottage et la cabane d’écriture bien-aimés de Steinbeck sont situés à moins de 200 mètres du front de mer.

Avec une pelouse émeraude et des arbres d’ombrage anciens, la propriété comprend une piscine, que Steinbeck appelait son « étang de ciment », une maison d’hôtes et l’une de ses choses préférées : une jetée de 18 mètres d’où il aimait pêcher.





©Richard Taverna for Sotheby’s International Realty

Le cottage principal comprend deux chambres, deux salles de bains et une grande cheminée en pierre dans le salon, qui a des plafonds cathédrales avec poutres. Les Steinbeck ont créé un loft bibliothèque au-dessus de ce dernier.



Chambres ©Richard Taverna for Sotheby’s International Realty



Bibliothèque ©Richard Taverna for Sotheby’s International Realty

Dans tout le cottage, de nombreuses fenêtres et portes françaises laissent passer la lumière du soleil dans les pièces. Le prochain propriétaire pourra s’asseoir dans la cabane de l’écrivain et relire les romans de Steinbeck qui ont été écrits sur un bloc-notes jaune alors qu’il était assis à cet endroit précis.





Salon – Cabane ©Richard Taverna for Sotheby’s International Realty

Sag Harbor et ses environs dans les Hamptons attirent depuis longtemps les célébrités. Richard Gere, Jimmy Buffett, Howard Stern et Paul Simon ne sont que quelques-uns des grands noms qui sont d’heureux propriétaires dans les Hamptons.

