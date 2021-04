L’ex manoir de Robin Gibb (Bee Gees) à Long Island mis en vente 12,9 millions de dollars

La maison en bord de mer de Long Island où Robin, l’un des trois frères du groupe les Bee Gees, habita dans les années 1970 et 1980 est à vendre.

Kenjockety, à l’abri du bruit de New York

La demeure qui abrita Robin Gibb, l’une des trois figures des Bee Gees, groupe mythique des années disco (« How big is your love« ) cherche preneur à 12,9 millions de dollars révèle TopTenRealEstateDeals.com.

Construite en 1926, elle s’étend sur près de trois hectares et s’appelle « Kenjockety », ce qui signifie en amérindien « loin du bruit ». Construite à l’origine comme cadeau de mariage du magnat du bois Arthur H. Fleming à sa fille, Marjorie, la maison a été conçue par Bertrum Grosvenor Goodhue, qui a dessiné plus de 30 bâtiments importants de style gothique et colonial espagnol au début des années 1900, dont l’église St. Bartholomew à New York ou encore la bibliothèque Rockefeller de l’université de Chicago.

De l’emplacement à l’aménagement du paysage, aucun détail n’a été négligé. Accrochée à une falaise, Kenjockety offre une vue sur Oyster Bay et Cold Spring Harbor, de l’autre côté de Long Island Sound. Le terrain comprend une serre, une piscine, un cottage d’une chambre avec une cheminée à bois, un grand quai en eau profonde conçu pour les grands yachts, et plus de 152 mètres de front de mer protégé par une digue.

Une maison drandiose et intime avec 10 cheminées et 7 chambres

« Ce qui est vraiment spécial dans cette maison, c’est qu’elle est grandiose, mais aussi intime. La maison est grande, les pièces sont grandes, mais conçues pour être confortables et à l’échelle des personnes qui les habitent », explique Bonnie Willamson, une des agents immobiliers en charge de la vente du bien à Forbes.

Acheté en 2011 par son propriétaire actuel, Kenjockety a été rénové pendant neuf ans au coût de plus de 7 millions de dollars, mais n’a jamais été habité par le dernier propriétaire. L’intérieur compte dix cheminées, sept chambres, sept salles de bains complètes et trois salles de bains partielles. Les pièces sont grandes mais toujours chaleureuses et accueillantes.

L’impressionnant foyer est doté d’un plafond à caissons en acajou massif, d’un sol carrelé en marbre et d’une grande cheminée. Le salon et la salle à manger disposent de cheminées en bois et ouvrent sur le jardin d’hiver.

Au chapitre des surprise, la bibliothèque abrite une salle d’eau se cache et un bar avec un évier et un réfrigérateur à vin. Les murs sont recouverts de plâtre vénitien, et le bois utilisé dans toutes les pièces est de l’acajou, y compris les systèmes de placards sur mesure. En plus des pièces publiques, il y a un bureau à domicile au troisième étage, une salle de jeu et une cuisine entièrement rénovée avec une salle de petit-déjeuner. Comme presque toutes les pièces de la maison, la salle du petit-déjeuner de la cuisine donne sur les jardins et l’eau.

Dès l’entrée de la maison, vous êtes accueilli par ce foyer doté d’une grande porte double. ©Toptenrealestatedeals.com

Salon formel avec plancher en bois foncé qui s’accorde avec les poutres du plafond. ©Toptenrealestatedeals.com

Une salle à manger formelle avec un spacieux plancher, une grande cheminée et une grande table à manger surmontée de deux grands lustres et entourée de chaises. ©Toptenrealestatedeals.com

La salle à manger informelle et le coin petit-déjeuner surmontée d’un petit lustre et entourée de grandes fenêtres qui apportent la lumière naturelle. ©Toptenrealestatedeals.com

Aperçu d’une cuisine avec poutres apparentes en bois, carrelage à motifs et le grand îlot central.©Toptenrealestatedeals.com

La chambre principale est spacieuse et son grand lit blanc. À côté, un mur lambrissé abrite la cheminée.©Toptenrealestatedeals.com

Salle de bains principale, avec des tons beige et bois mettant en valeur la baignoire et la douche vitrée.©Toptenrealestatedeals.com