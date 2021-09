Comment devenir diagnostiqueur immobilier tout en étant son propre patron ?

Notre secteur manque cruellement de diagnostiqueurs immobiliers. 1000 postes sont aujourd'hui à pourvoir en France. Le groupe EX'IM a créé un concept unique et clé en main pour répondre à une demande croissante de notre secteur d'activité. Avec la freechise DEFIM, nous permettons à tous(tes) de rejoindre un marché en fort développement, en bénéficiant d'un accompagnement 360° : technique, commercial et digital.

Il manque des diagnostiqueurs immobiliers en France … Vous souhaitez changer de métier ? Vous pouvez intégrer le réseau DEFIM du groupe EX’IM afin d’y monter votre freechise. Un nouveau concept ouvert à tous(tes), sans pré requis (diplôme, expérience dans l’immobilier etc.)… Explications.

La crise du COVID-19 a poussé de nombreux Français à envisager une reconversion professionnelle. Recherche d’une meilleure qualité de vie, d’un travail qui ait du sens, d’une activité permettant de travailler quelques jours par semaine depuis chez soi, les raisons pour changer de poste ne manquent pas depuis plus d’un an.

Il manque 1000 diagnostiqueurs immobiliers en France

La freechise DEFIM du groupe EX’IM permet de devenir diagnostiqueur immobilier indépendant et de cocher ainsi toutes les cases du bien-être au travail. Le freechisé devient son propre patron, dans un des secteurs les plus porteurs de l’année et amené à se pérenniser avec la mise en place du nouveau DPE (le 1er Juillet 2021). Il a naturellement la possibilité de travailler depuis chez lui sans contrainte, mais surtout il n’a pas de droit d’entrée à régler. Avec ce nouveau concept, le freechisé peut s’investir dans un secteur d’activité florissant, tout en bénéficiant de la force d’un grand groupe tel qu’EX’IM.

« Notre secteur manque cruellement de diagnostiqueurs immobiliers. 1000 postes sont aujourd’hui à pourvoir en France. Le groupe EX’IM a créé un concept unique et clé en main pour répondre à une demande croissante de notre secteur d’activité. Avec la freechise DEFIM, nous permettons à tous(tes) de rejoindre un marché en fort développement, en bénéficiant d’un accompagnement 360° : technique, commercial et digital », précise Yannick Ainouche, Président Directeur Général du groupe EX’IM.

Libre mais pas seul

Avec ses quatorze années d’expertise sur le secteur, DEFIM accompagne le freechisé tout au long de sa formation et de sa certification. La formation comprend notamment 3 sessions en présentiel et 2 webinaires pour travailler la partie technique et commerciale. Une hotline technique et juridique est quant à elle accessible tous les jours de 8h à 18h pour un accès direct aux coachs et aux experts.

Le freechisé reçoit en outre un « pack essentiel » incluant : planning de prospection personnalisé sur les trois premiers mois d’activité, des cartes de visites, prospectus et un polo ou t-shirt logoté aux couleurs de DEFIM. Enfin, le réseau DEFIM lui créé une newsletter pour qu’il puisse se présenter aux prospects de sa région.

Garder une qualité de vie

« Avec la freechise DEFIM, nous avons souhaité proposer un concept simple et accessible à tous(tes) afin de permettre à celles et ceux recherchant un emploi ou une nouvelle opportunité professionnelle de rejoindre un secteur en pleine croissance tout en gardant une qualité de vie indéniable avec des horaires fixes. L’ouverture d’une freechise DEFIM est extrêmement rapide : 30 jours (hors formation et certification) et l’activité peut être réalisée depuis son domicile, en toute liberté. Nous avons pour objectif d’atteindre 30 freechisés d’ici fin 2021 et 60 d’ici 2022 », Indique Alexandra Hiss, Directrice Réseaux EX’IM et DEFIM.